Panatta lancia l'allarme: "L'infortunio di Alcaraz? Ragazzi, la verità è una sola...". Poi il commento amaro su Berrettini

"Qui si fanno tutti male". A lanciare l'allarme è Adriano Panatta che, dagli studi della Nuova Ds, mette nel mirino il grande circo del tennis che costringe i suoi fuoriclasse ad uno sforzo quasi da extraterrestri. "Voglio lanciare un appello alle istituzioni che regolano il tennis: gli infortuni si moltiplicano ad una frequenza molto preoccupante e questa è una bruttissima notizia per questo sport. Il caso più eclatante è ovviamente l’infortunio di Alcaraz che starà fermo fino al Queen’s Club, ovvero dopo il Roland Garros. Il problema è che questi giocatori si faranno tutti male prima o poi, senza eccezione. Il gioco di oggi è molto violento e sottopone questi ragazzi a sforzi fisici inumani. Ora io non dico che bisogna tornare indietro ai tempi miei, perché si deve andare sempre avanti, ma se non la smettono di giocare così tanto prima o poi si faranno male tutti perché questi ritmi isterici non si possono tenere a lungo. Ora senza Alcaraz perdiamo tanto a Roma e al Roland Garros in termini di spettacolarità". Panatta ha poi chiarito che l'assenza di Alcaraz non influirà sulla stagione di Sinner: "Con contraccolpo psicologico negativo per Jannik? È chiaro che loro due sono i giocatori nettamente più forti rispetto a tutti gli altri. Meglio per lui, si potrebbe dire ma peggio per il nostro sport. Questo è sicuro. Quella di Alcaraz sarà un’assenza molto grave e a questo punto Sinner è favoritissimo in tutti i tornei che giocherà. Ma non vi preoccupate, Jannik è talmente forte di testa che non avrà ripercussioni sia in positivo che in negativo per un motivo molto semplice: lui entra in campo e vuole vincere, a prescindere da chi trova dall'altra parte della rete. Se Carlos fosse in campo, sarebbe più complicato per Sinner vincere. Ma lui sempre quello vuole fare, quindi cambia poco".