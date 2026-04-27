Ashley Harkleroad, la prima tennista di Playboy, annuncia il divorzio: "Ora voglio la mia libertà"

Per anni il suo nome è stato legato a una scelta che fece scalpore nel mondo dello sport: essere la prima tennista professionista ancora in attività a posare nuda per Playboy. Oggi Ashley Harkleroad torna a far parlare di sé per una svolta personale importante: dopo 16 anni di matrimonio, ha annunciato di aver divorziato e di essere tornata single. L’ex tennista americana, oggi quarantenne, ha confermato la separazione parlando con TMZ e raccontando il desiderio di riprendere in mano la propria vita dopo anni vissuti seguendo le scelte degli altri. "Mi sono sposata a 19 anni, ho passato la maggior parte della mia vita ad ascoltare gli uomini, a obbedire loro: mio padre, il mio allenatore, che era anche mio marito", ha detto. Parole che segnano una netta cesura con il passato e che raccontano la volontà di costruire una nuova fase personale.

Dal tennis a Playboy: la scelta che sconvolse il circuito

Ashley Harkleroad era diventata celebre ben oltre i risultati sportivi quando, nel 2008, posò senza veli per Playboy mentre era ancora una giocatrice professionista e occupava il 72° posto del ranking mondiale. Una decisione che allora fece discutere il circuito femminile e che la rese una figura divisiva, ma anche simbolica per molti. Già nel 2003 aveva raggiunto il suo miglior risultato in carriera, salendo fino alla 39ª posizione della classifica WTA. Dopo il ritiro dal tennis nel 2012, Harkleroad ha intrapreso una strada molto diversa, mantenendo una forte presenza sui social e aprendo anche un profilo su OnlyFans, dove pubblica contenuti esclusivi per adulti. Oggi rivendica quella scelta come parte di un percorso di autodeterminazione: "Me lo merito. La libertà", ha dichiarato.

Il divorzio da Chuck Adams e la nuova vita da single

La fine del matrimonio con Chuck Adams arriva dopo una lunga relazione iniziata quando lui era anche il suo allenatore. I due si erano sposati nel 2009 e hanno due figli adolescenti. Nella richiesta di divorzio, Adams ha indicato come causa della separazione le "differenze inconciliabili" e ha chiesto l’affidamento congiunto dei figli. Ha inoltre domandato al tribunale di escludere il riconoscimento di eventuali alimenti a favore dell’ex moglie. Per Harkleroad si tratta del secondo matrimonio concluso: in precedenza era stata sposata con Alex Bogomolov Jr.. Nonostante la rottura, l’ex tennista ha parlato con rispetto dell’ex marito, definendolo "un padre incredibile e un amico di una vita". Ma oggi, ha spiegato, sente che è arrivato il momento di vivere finalmente secondo le proprie regole.