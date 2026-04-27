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lunedì 27 aprile 2026
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Lo sfogo di Fognini contro il Comune di Milano: "Riuscite a tagliare l'erba?"

L'ex tennista si lamenta con un video social delle condizioni del parco di Trenno, lasciato incolto: "Almeno i parchetti per i bimbi potremmo 'custodirli' un po' meglio"
1 min
TagsfogniniTennis

MILANO - Una passeggiata o forse una giro in bici, poco importa. A Fabio Fognini è bastato attraversare il parco di Trenno, a Milano, per acccorgersi di un problema che ha voluto immediatamente segnalare al Comune tramite una storia social sul suo profilo Instagram: l'erba è troppo alta. L'ex tennista non ha gradito l'incuria del parco, lasciato incolto con l'erba decisamente più alta del normale. Fognini ha lanciato l'allarme: "Zona Parco di Trenno, ragazzi. Chissà se riusciranno a tagliare un po' l'erba? Un pochino eh. Poco, poco. Speriamo che il Comune ci aiuti". Poi ha scritto taggando ancora il Comune di Milano: "Almeno i parchetti per i bimbi potremmo 'custodirli' un po' meglio". Una doppia storia social che vedremo se riuscirà a cambiare le cose.

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