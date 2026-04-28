Zverev e il mistero sulle parole dopo la vittoria su Mensik: "Come sto? Non voglio dirlo". I dubbi su un possibile infortunio

Una vittoria contro Atmane che potrebbe essere più amara del previsto quella di Alexander Zverev a Madrid . Il tedesco è sembrato abbastanza preoccupato - subito dopo la partita vinta in due set - per un problema fisico avvertito verso la fine del match. Un disturbo che però non gli ha impedito di battere l'avversario senza dover così andare ad un terzo e scomodo parziale.

Le parole criptiche di Zverev dopo la vittoria contro Atmane

Le parole a bordocampo nel post-partita di Zverev ai microfoni dell'Atp sono state abbastanza criptiche circa il suo possibile infortunio: "Se ho sentito un fastidio durante la partita? Non dirò di cosa si tratta, non dirò che tipo di infortunio sia. Ma è stato difficile alla fine", ha detto il tedesco senza voler scendere in ulteriori dettagli. Il problema è che per il tedesco i tempi di recupero saranno molto brevi visto che il prossimo ostacolo per Zverev sarà l'ostico ceco Jakub Mensik. Il match è in programma stasera come ultimo match della giornata.