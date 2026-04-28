Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 28 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Zverev e il mistero sulle parole dopo la vittoria su Mensik: "Come sto? Non voglio dirlo". I dubbi su un possibile infortunio

Il tedesco numero tre del mondo ha accusato un piccolo problema fisico alla fine del secondo set vinto contro Atmane: "Non dirò che tipo di fastidio ho accusato"
1 min

Una vittoria contro Atmane che potrebbe essere più amara del previsto quella di Alexander Zverev a Madrid. Il tedesco è sembrato abbastanza preoccupato - subito dopo la partita vinta in due set - per un problema fisico avvertito verso la fine del match. Un disturbo che però non gli ha impedito di battere l'avversario senza dover così andare ad un terzo e scomodo parziale.

Le parole criptiche di Zverev dopo la vittoria contro Atmane 

Le parole a bordocampo nel post-partita di Zverev ai microfoni dell'Atp sono state abbastanza criptiche circa il suo possibile infortunio: "Se ho sentito un fastidio durante la partita? Non dirò di cosa si tratta, non dirò che tipo di infortunio sia. Ma è stato difficile alla fine", ha detto il tedesco senza voler scendere in ulteriori dettagli. Il problema è che per il tedesco i tempi di recupero saranno molto brevi visto che il prossimo ostacolo per Zverev sarà l'ostico ceco Jakub Mensik. Il match è in programma stasera come ultimo match della giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Tutti pazzi di Jodar, chi è il nuovo fenomeno spagnoloSinner-Norrie, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS