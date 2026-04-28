Musetti-Lehecka, diretta ottavi di finale Masters 1000 Madrid: segui il tennis oggi LIVE

MADRID (Spagna) - Lorenzo Musetti cerca il pass per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e testa di serie numero 6 nella capitale spagnola, affronta negli ottavi il 24enne ceco Jiri Lehecka , numero 14 della classifica Atp e 11 nel tabellone di Madrid. Nei precedenti Lehecka è in vantaggio 2-1, ma le sue vittorie sono arrivate sul cemento mentre oggi si gioca sulla terra rossa, dove Musetti ha battuto il ceco a Montecarlo 2025. Dopo il bye al primo turno, il nostro portacolori è approdato agli ottavi battendo in due set sia Hubert Hurkacz che Tallon Griekspoor. Lehecka ha invece rimontato un set di svantaggio contro Alejandro Tabilo, prima di superare in due set Alex Michelsen.

13:19

Lehecka sul 3-1

Il ceco è solido al servizio e brillante a rete, con volée e smash decisivi, prima di chiudere il game con un servizio vincente. Inizio così e così per Musetti subito costretto a recuperare.

13:15

Break di Lehecka: 1-2

Break di Jiri Lehecka, che sale 2-1 sfruttando risposte profondissime contro Lorenzo Musetti. L’azzurro parte bene (40-15), ma il ceco alza il ritmo: risposta pesante, dritto vincente e parità. Sulla palla break decisiva, arriva la stecca di rovescio di Musetti che consegna il game a Lehecka.

13:09

Lehecka super con il servizio: 1-1

Risposta immediata di Jiri Lehecka, che tiene il servizio a zero pressione e fa 1-1 contro Lorenzo Musetti. Il ceco domina con tre ace e un servizio vincente; unico lampo dell’azzurro sul 40-15, con una bella difesa chiusa da una contro smorzata.

13:08

Musetti inizia bene: 1-0

Parte bene Lorenzo Musetti, che tiene il servizio e sale 1-0 contro Jiri Lehecka. Dopo un avvio in difficoltà (0-30), l’azzurro reagisce: sfrutta un errore del ceco, piazza un bel back di rovescio e trova una prima vincente per il 40-30, prima di chiudere il game con un ace.

13:02

Inizia il match

Musetti al servizio nel primo game: c'è il sole a Madrid.

12:59

L'esito del sorteggio

Lehecka ha vinto il sorteggio e ha scelto di lasciare il servizio del primo game a Musetti.

12:57

Musetti e Lehecka in campo

I due giocatori sono in campo: è in corso il sorteggio, tra poco il riscaldamento.

12:54

Chi è l'arbitro del match

È Jimmy Pinoargote (Ecuador) il giudice di sedia dell'icontro tra Musetti e Lehecka.

12:43

Si libera il campo per Musetti

Tra poco il match tra Musetti e Lehecka: il precedente incontro sul campo Arantxa Sanchez, tra Fils ed Etcheverry, si è chiuso con la vittoria del francese sull'argentino con il punteggio di 6-3, 6-4. Sarà quindi Fils l'avversario nei quarti di finale del vincente tra l'azzurro e il ceco.

12:38

Il 2026 di Musetti e Lehecka

In questa stagione Musetti ha vinto 11 partite e ne ha perse 5 mentre Lehecka ne ha vinte 15 e perse 7. Entrambi non hanno vinto tornei questanno, ma hanno raggiunto una finale: il toscano a gennaio a Hong Kong, il ceco a marzo a Miami (battuto da Sinner).

12:25

I precedenti tra Musetti e Lehecka

Nei precedenti Lehecka è in vantaggio 2-1 su Musetti: il ceco ha battuto l'italiano in tre set a Rotterdam 2022 (indoor) e in due a Miami 2023, sempre sul cemento. Musetti si è imposto in tre set in rimonta sulla terra rossa, a Montecarlo 2025, nell'ultimo match tra i due.

12:15

Tra poco il match di Musetti

Musetti e Lehecka giocheranno il secondo match del campo Arantxa Sanchez dopo quello tra Fils ed Etcheverry, iniziato alle 11 e ancora in corso.

Madrid