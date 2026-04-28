Cobolli ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv
La prima volta non si scorda mai per Flavio Cobolli, che sta vivendo una settimana da sogno nel Masters 1000 di Madrid. Dopo aver raggiunto la finale nell'ATP 500 di Monaco di Baviera, il ventitreenne romano si è qualificato per i quarti di finale alla Caja Màgica, raggiungendo un traguardo mai ottenuto prima a livello 1000. Decisivo il successo in tre set ai danni di Daniil Medvedev, arrivato dopo una battaglia di due ore e 20 minuti, in cui Flavio è riuscito a emergere vittorioso grazie a personalità e autorevolezza. La strada è ancora lunga, ma questo Cobolli può seriamente ambire a entrare in top 10.
Cobolli, avversario quarti
Flavio se la vedrà contro il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il tedesco Alexander Zverev
Cobolli ai quarti, quando gioca
La partita valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid con Flavio Cobolli protagonista andrà in scena giovedì 30 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Madrid, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.61