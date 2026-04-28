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martedì 28 aprile 2026
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Cobolli ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv

Grazie al successo ai danni di Medvedev, il tennista italiano ha proseguito il suo cammino alla Caja Màgica: quello che c'è da sapere sul prossimo match
2 min

La prima volta non si scorda mai per Flavio Cobolli, che sta vivendo una settimana da sogno nel Masters 1000 di Madrid. Dopo aver raggiunto la finale nell'ATP 500 di Monaco di Baviera, il ventitreenne romano si è qualificato per i quarti di finale alla Caja Màgica, raggiungendo un traguardo mai ottenuto prima a livello 1000. Decisivo il successo in tre set ai danni di Daniil Medvedev, arrivato dopo una battaglia di due ore e 20 minuti, in cui Flavio è riuscito a emergere vittorioso grazie a personalità e autorevolezza. La strada è ancora lunga, ma questo Cobolli può seriamente ambire a entrare in top 10.

Cobolli, avversario quarti

Flavio se la vedrà contro il vincente della sfida tra il ceco Jakub Mensik e il tedesco Alexander Zverev

Cobolli ai quarti, quando gioca

La partita valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid con Flavio Cobolli protagonista andrà in scena giovedì 30 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61

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