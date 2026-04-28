Cobolli ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv

La prima volta non si scorda mai per Flavio Cobolli, che sta vivendo una settimana da sogno nel Masters 1000 di Madrid. Dopo aver raggiunto la finale nell'ATP 500 di Monaco di Baviera, il ventitreenne romano si è qualificato per i quarti di finale alla Caja Màgica, raggiungendo un traguardo mai ottenuto prima a livello 1000. Decisivo il successo in tre set ai danni di Daniil Medvedev, arrivato dopo una battaglia di due ore e 20 minuti, in cui Flavio è riuscito a emergere vittorioso grazie a personalità e autorevolezza. La strada è ancora lunga, ma questo Cobolli può seriamente ambire a entrare in top 10.