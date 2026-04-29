Challenger, l'Emilia-Romagna Tennis Cup si giocherà a Parma

L'Emilia Romagna Tennis Cup 2026 si giocherà a Parma. Sarà la terra rossa del Tennis Club Circolo Castellazzo ad ospita la quinta edizione del torneo Atp Challenger 125 in programma dal 14 al 20 giugno. L'evento organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con anche il contributo del Comune di Parma farà ritorno nella città ducale dopo i due anni in territorio modenese.