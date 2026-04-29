Challenger, l'Emilia-Romagna Tennis Cup si giocherà a Parma
L'Emilia Romagna Tennis Cup 2026 si giocherà a Parma. Sarà la terra rossa del Tennis Club Circolo Castellazzo ad ospita la quinta edizione del torneo Atp Challenger 125 in programma dal 14 al 20 giugno. L'evento organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con anche il contributo del Comune di Parma farà ritorno nella città ducale dopo i due anni in territorio modenese.
Attesi tanti campioni a Parma
Sin dalle sue prime quattro edizioni, il torneo ha visto scendere in campo giocatori del calibro di Stan Wawrinka, Fabio Fognini, Borna Coric, Flavio Cobolli e Marco Cecchinato. Con la collocazione strategica a ridosso delle qualificazioni di Wimbledon, il Challenger emiliano si propone come uno degli appuntamenti tennistici internazionali di spicco nel panorama italiano.