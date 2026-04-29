Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Madrid . Reduce dalla vittoria negli ottavi contro Cameron Norrie , il numero uno del mondo ha superato anche l'ostacolo rappresentato dal classe 2006 spagnolo Rafael Jodar , in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-2 7-6(0). Per l'azzurro si tratta della prima semifinale raggiunta sulla terra rossa della Caja Màgica in un torneo che storicamente non è mai stato per lui così fortunato. Potrebbe essere però questa l'edizione della svolta che permetterebbe a Jannik di conquistare il quinto Masters 1000 di fila. Per un posto in finale affronterà il vincitore della sfida tra Jiri Lehecka e Arthur Fils .

Sinner in semifinale, quando gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Lehecka e Fils, valida per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 1 maggio sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61