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Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo, grazie al successo nei quarti su Rafael Jodar, giocherà per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo spagnolo
2 min
Tagsjannik sinnermasters 100 madrid

Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Reduce dalla vittoria negli ottavi contro Cameron Norrie, il numero uno del mondo ha superato anche l'ostacolo rappresentato dal classe 2006 spagnolo Rafael Jodar, in tabellone grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-2 7-6(0). Per l'azzurro si tratta della prima semifinale raggiunta sulla terra rossa della Caja Màgica in un torneo che storicamente non è mai stato per lui così fortunato. Potrebbe essere però questa l'edizione della svolta che permetterebbe a Jannik di conquistare il quinto Masters 1000 di fila. Per un posto in finale affronterà il vincitore della sfida tra Jiri Lehecka e Arthur Fils.

Sinner in semifinale, quando gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Lehecka e Fils, valida per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 1 maggio sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61

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