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Sinner impressionato da Jodar: la dedica sulla telecamera dopo la vittoria a Madrid

Il numero uno al mondo si è imposto in due set sullo spagnolo ma non sono mancati, soprattutto nel secondo set, i momenti di difficoltà
2 min
Tagsjannik sinnerrafael jodarMasters 1000 Madrid

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo ha avuto la meglio sul classe 2006 spagnolo, ma già numero 42 della classifica Atp, Rafael Jodar, che aveva ricevuto una wild card dall'organizzazione per partecipare al torneo di casa. 6-2 7-6(0) il risultato in favore dell'azzurro che ha avuto bisogno di quasi due ore di gioco per spuntrala con un parziale decisamente più severo di quanto in effetti non abbia detto la partita andata in scena sulla Pista Manolo Santana. Sono stati precchi infatti i momenti nei quali Sinner ha dovuto chiedere aiuto al proprio servizio per salvare tutte e sette le palle break concesse all'avversario, prima di mandare in archivio il match conquistando 11 punti consecutivi dal cambio di campo del 5-6 nel secondo set. 

Sinner e la dedica a Jodar

Al termine della partita, dopo essersi complimentato con lui a rete, Sinner ha voluto omaggiare ulteriormente Jodar per la prestazione messa in mostra al primo quarti di finale "1000" della sua carriera. Sul vetro della telecamera, l'azzurro ha infatti scritto "What a player" ("che giocatore"), riferendosi proprio al diciannovenne spagnolo appena battuto.

 

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