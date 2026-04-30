Ha avuto bisogno di un'ora e 56 minuti di gioco Jannik Sinner per approdare in semifinale al Masters 1000 di Madrid . Sulla Pista Manolo Santana contro Rafael Jodar il numero uno al mondo ha vinto quella che è stata sinora la partita più complicata del suo torneo con il punteggio di 6-2 7-6(0). Nell'intero corso del match l'azzurro ha dovuto più volte aggrapparsi al servizio per riuscire a salvare tutte e sette le palle break concesse all'avversario. In risposta ha invece avuto bisogno di nove chance per strappare in due occasioni il servizio a Jodar nel primo set. Grazie a questa vittoria Jannik ha così centrato almeno una semifinale in tutti i tornei Masters 1000 del circuito . Ad attenderlo al prossimo turno ci sarà Arthur Fils .

Sinner: "Jodar mi ha spinto al limite"

Nel post partita, dopo aver dedicato un pensiero allo spagnolo, Sinner ha analizzato la vittoria con Jodar: "Mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile: ho cercato di essere più pronto possibile per la prima volta in cui lo affrontavo, nelle prossime occasioni saprò cosa aspettarmi. È stato una partita molto molto difficile, sono un po' stanco, lui è un giocatore straordinario: sa cosa deve fare, ha un ottimo team dietro di sé. Sono contento della prestazione, nel secondo set ho avuto un po’ di fortuna ed esperienza. Posso essere contento e ora vedremo cosa uscirà al prossimo turno. Prima volta in semifinale qui: vuol dire tanto per me". L'azzurro ha poi sottolineato: "In ogni torneo è difficile raggiungere la semifinale, l’importante è migliorare su ogni superficie e in ogni condizione: vedremo cosa arriverà".