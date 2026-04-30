Il piccolo Alcaraz incanta a Madrid sotto gli occhi del fratello: e ora Jaime sogna di salire sul palco con Sinner…
Carlos Alcaraz ha fatto la sua apparizione alla Caja Magica di Madrid. Non per disputare i quarti di finale del Masters 1000 in scena nella capitale spagnola dove non ha potuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno per l'infortunio al polso destro che lo ha costretto al forfait, ma per sostenere il fratellino Jaime. Il quattordicenne spagnolo è impegnato nell'evento Under 16 che si sta disputando sugli stessi campi del torneo dei grandi e quest'oggi ha fatto il suo esordio battendo con il punteggio di 6-3 6-3 Pol Mas. Il tutto davanti a Carlos, apparso con l'ormai noto tutore alla mano destra, insieme ai genitori Carlos Alcaraz sr. e Virginia Garfia e allo zio Tomas Noguera.
Possibile premiazione con Sinner per il piccolo Alcaraz
Per conquistare un posto in semifinale, Jaime Alcaraz se la vedrà ora con Rafa Garcia, tra i favoriti alla vittoria finale. Come sottolineato da Marca, però, nonostante l'assenza al torneo di Carlos, domenica potrebbe comunque esserci una premiazione con Sinner e Alcaraz protagonisti. Il vincitore di ciascuna categoria, e dunque anche quello dell'Under 16 dove è ancora in corsa Jaime, viene infatti premiato durante la cerimonia di dei tornei ATP e WTA. Se dunque Sinner dovesse conquistare il titolo di Madrid e Jaime Alcaraz vincere il Future Stars, potrebbero essere premiati nello stesso momento.