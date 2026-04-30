Il piccolo Alcaraz incanta a Madrid sotto gli occhi del fratello: e ora Jaime sogna di salire sul palco con Sinner…

Carlos Alcaraz ha fatto la sua apparizione alla Caja Magica di Madrid. Non per disputare i quarti di finale del Masters 1000 in scena nella capitale spagnola dove non ha potuto difendere il titolo conquistato lo scorso anno per l'infortunio al polso destro che lo ha costretto al forfait, ma per sostenere il fratellino Jaime. Il quattordicenne spagnolo è impegnato nell'evento Under 16 che si sta disputando sugli stessi campi del torneo dei grandi e quest'oggi ha fatto il suo esordio battendo con il punteggio di 6-3 6-3 Pol Mas. Il tutto davanti a Carlos, apparso con l'ormai noto tutore alla mano destra, insieme ai genitori Carlos Alcaraz sr. e Virginia Garfia e allo zio Tomas Noguera.