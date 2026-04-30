Cobolli-Zverev, diretta quarti di finale Madrid: segui la sfida del Masters 1000 LIVE
Cobolli contro Zverev. Un'altra notte tutta da vivere per Flavio a Madrid, dopo quella magica contro Daniil Medvedev. Il match è in programma a partire dalle 20 sul campo Centrale Manolo Santana alla Caja Magica. In caso di vittoria raggiungerebbe per la prima volta in carriera i quarti di finale in un Masters 1000.
21:14
Cobolli pazzesco, annulla tre palle break e resta in partita
Bravissimo Cobolli, annulla tre palle break nel momento clou del match e arriva 40-40 da 0-40. Poi con altri due punti di fila tiene il servizio: ora sta dando tutto quello che ha.
21:09
Zverev, grande difesa: 2-2 nel secondo set con Cobolli
Zverev tiene il servizio con una grande difesa sull'ultimo punto. Peccato per Flavio, perché ha dato tutto, ed è rimasto quasi senza fiato senza portare a casa il risultato.
21:02
Cobolli tiene il servizio: 2-1 con Zverev
Cobolli tiene il servizio 40-30 e questa volta senza palle break da annullare, fondamentale per prendere un po' di fiducia.
20:58
Zverev, siamo a dieci ace: 1-1 nel secondo set
Cobolli riesce a strappare solo un punto a Zverev, che mette a segno il decimo ace.
20:54
Cobolli annulla tre palle break a Zverev
Inizio di secondo set da brividi: in un game lunghissimo, Cobolli riesce ad annullare tre palle break a Zverev e spuntarla ai vantaggi. Era fondamentale non cedere questo turno di battuta.
20:45
Zverev vince il primo set 6-1, non c'è storia finora
Zverev tiene ancora a zero Cobolli e conquista il primo set 6-1, mettendo a segno 8 ace.
20:42
Cobolli tiene il servizio: 5-1 con Zverev
Cobolli lotta ed evita il 6-0 tenendo ai vantaggi il game. Il papà-coach dal suo box lo sta sostenendo molto. "Adesso prova, fatti vedere diverso", gli ha detto.
20:35
Zverev implacabile: 5-0 con Cobolli al primo set
Zverev chiude 40-15 con tre ace e una prima vincente, ingiocabile al momento. Cobolli in grande difficoltà.
20:32
Altro break Zverev: Cobolli perde 4-0
Cobolli inizia il game con due doppi falli consecutivi, quattro in totale: il pubblico capisce il momento e prova a incitarlo. Zverev senza fare nulla ha altre tre palle break. Poi Flavio si riscatta parzialmente prendendo una riga e mettendo a segno il primo servizio vincente del match. Sul 30-40 però il nastro non lo aiuta.
20:28
Zverev consolida il break: 3-0 con Cobolli
Due ace consecutivi per Zverev, che sta sbagliando poco in questo avvio di quarto di finale. Per Cobolli è la prima volta sul campo Manolo Santana, probabilmente sta pagando anche questo.
20:24
Break Zverev, 2-0 con Cobolli nel primo set
Cobolli concede subito il break a Zverev, chiudendo il game con un doppio fallo. Ha provato a forzare, e gli è andata male.
20:20
Zverev tiene il servizio, ma Cobolli c'è
Zverev tiene il turno di battuta, ma Cobolli mostra subito di stare bene conquistando due bei punti in risposta.
20:10
Cobolli vince il sorteggio e sceglie di ricevere
Flavio ha deciso di testare subito l'arma più potente di Sascha. Partirà in risposta.
20:05
Cobolli è pronto, Zverev si fa attendere
Cobolli è già pronto da qualche minuto e non vede l'ora di scendere in campo, Zverev invece si fa attendere.
19:56
Il vincente affronterà Ruud in semifinale
Il vincente affronterà in semifinale il belga Blockx, che ha sconfitto a sorpresa il campione in carica Ruud.
19:43
Il cammino di Zverev a Madrid
Primo turno: bye
Secondo turno: Zverev-Navone 6-3, 3-6, 6-3
Terzo turno: Zverev-Atmane 6-3, 7-6
Ottavi di finale: Zverev-Mensik 6-4, 6-7, 6-3
19:29
Il cammino di Cobolli a Madrid
Primo turno: Bye
Secondo turno: Cobolli-Hugo Carabelli 6-7, 6-1, 6-4
Terzo turno: Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2
Ottavi di finale: Cobolli-Medvedev 6-3, 5-7, 6-4
19:22
I precedenti tra Cobolli e Zverev
Zverev a Madrid ha vinto due titoli e una finale, i precedenti con Cobolli sono 3 con il tedesco avanti 2-1
19:10
Cobolli ha battuto Zverev 12 giorni fa
Cobolli ha battuto Zverev appena 12 giorni fa nell'Atp 500 a Monaco di Baviera in semifinale 6-3 6-3
19:09
Cobolli, la top 10 sempre più vicina
Cobolli, praticamente numero 12 ATP, grazie a questo torneo potrebbe avvicinarsi all’obiettivo Top 10, dichiarato a inizio stagione.
Madrid - Campo Manolo Santana