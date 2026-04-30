Cobolli-Zverev, diretta quarti di finale Madrid: segui la sfida del Masters 1000 LIVE

Cobolli contro Zverev . Un'altra notte tutta da vivere per Flavio a Madrid , dopo quella magica contro Daniil Medvedev . Il match è in programma a partire dalle 20 sul campo Centrale Manolo Santana alla Caja Magica . In caso di vittoria raggiungerebbe per la prima volta in carriera i quarti di finale in un Masters 1000.

Zverev tiene ancora a zero Cobolli e conquista il primo set 6-1, mettendo a segno 8 ace.

Inizio di secondo set da brividi: in un game lunghissimo, Cobolli riesce ad annullare tre palle break a Zverev e spuntarla ai vantaggi. Era fondamentale non cedere questo turno di battuta.

Cobolli tiene il servizio 40-30 e questa volta senza palle break da annullare, fondamentale per prendere un po' di fiducia.

Zverev tiene il servizio con una grande difesa sull'ultimo punto. Peccato per Flavio, perché ha dato tutto, ed è rimasto quasi senza fiato senza portare a casa il risultato.

Bravissimo Cobolli, annulla tre palle break nel momento clou del match e arriva 40-40 da 0-40. Poi con altri due punti di fila tiene il servizio: ora sta dando tutto quello che ha.

20:42

Cobolli tiene il servizio: 5-1 con Zverev

Cobolli lotta ed evita il 6-0 tenendo ai vantaggi il game. Il papà-coach dal suo box lo sta sostenendo molto. "Adesso prova, fatti vedere diverso", gli ha detto.

20:35

Zverev implacabile: 5-0 con Cobolli al primo set

Zverev chiude 40-15 con tre ace e una prima vincente, ingiocabile al momento. Cobolli in grande difficoltà.

20:32

Altro break Zverev: Cobolli perde 4-0

Cobolli inizia il game con due doppi falli consecutivi, quattro in totale: il pubblico capisce il momento e prova a incitarlo. Zverev senza fare nulla ha altre tre palle break. Poi Flavio si riscatta parzialmente prendendo una riga e mettendo a segno il primo servizio vincente del match. Sul 30-40 però il nastro non lo aiuta.

20:28

Zverev consolida il break: 3-0 con Cobolli

Due ace consecutivi per Zverev, che sta sbagliando poco in questo avvio di quarto di finale. Per Cobolli è la prima volta sul campo Manolo Santana, probabilmente sta pagando anche questo.

20:24

Break Zverev, 2-0 con Cobolli nel primo set

Cobolli concede subito il break a Zverev, chiudendo il game con un doppio fallo. Ha provato a forzare, e gli è andata male.

20:20

Zverev tiene il servizio, ma Cobolli c'è

Zverev tiene il turno di battuta, ma Cobolli mostra subito di stare bene conquistando due bei punti in risposta.

20:10

Cobolli vince il sorteggio e sceglie di ricevere

Flavio ha deciso di testare subito l'arma più potente di Sascha. Partirà in risposta.

20:05

Cobolli è pronto, Zverev si fa attendere

Cobolli è già pronto da qualche minuto e non vede l'ora di scendere in campo, Zverev invece si fa attendere.

19:56

Il vincente affronterà Ruud in semifinale

Il vincente affronterà in semifinale il belga Blockx, che ha sconfitto a sorpresa il campione in carica Ruud.

19:43

Il cammino di Zverev a Madrid

Primo turno: bye

Secondo turno: Zverev-Navone 6-3, 3-6, 6-3

Terzo turno: Zverev-Atmane 6-3, 7-6

Ottavi di finale: Zverev-Mensik 6-4, 6-7, 6-3

19:29

Il cammino di Cobolli a Madrid

Primo turno: Bye

Secondo turno: Cobolli-Hugo Carabelli 6-7, 6-1, 6-4

Terzo turno: Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2

Ottavi di finale: Cobolli-Medvedev 6-3, 5-7, 6-4

19:22

I precedenti tra Cobolli e Zverev

Zverev a Madrid ha vinto due titoli e una finale, i precedenti con Cobolli sono 3 con il tedesco avanti 2-1

19:10

Cobolli ha battuto Zverev 12 giorni fa

Cobolli ha battuto Zverev appena 12 giorni fa nell'Atp 500 a Monaco di Baviera in semifinale 6-3 6-3

19:09

Cobolli, la top 10 sempre più vicina

Cobolli, praticamente numero 12 ATP, grazie a questo torneo potrebbe avvicinarsi all’obiettivo Top 10, dichiarato a inizio stagione.

Madrid - Campo Manolo Santana