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2° Set5/1/2026, ore 6:10:
Alexander Blockx Ranking: 69
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Alexander Zverev Ranking: 3

Zverev-Blockx diretta semifinale Masters 1000 Madrid: chi vince sfida Sinner in finale LIVE

Il numero tre al mondo sfida la sorpresa del torneo, dopo aver battuto Cobolli ai quarti. Aggiornamenti in tempo reale
Valerio Minutiello
2 min
TagsTennismadrid masters 1000Zverev
Aggiorna

Alexander Zverev sfida la sorpresa del torneo Blockx, dopo aver battuto Cobolli ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Chi vince sfiderà Sinner in finale domenica. Aggiornamenti in tempo reale.

 

21:24

Blockx avanti 4-3 con Zverev

Blockx adesso sta lottando, non molla il servizio e si porta avanti 4-3 con Zverev. 

21:12

Nessun break nel secondo set: 2-2

Secondo set più equilibrato sulla scia del match con Cobolli. Nessun break ancora e 2-2. 

21:00

Zverev sciupa una palla break in avvio di secondo set

Blockx deve subito annullare una palla break a Zverev, ma lotta e ci riesce: era importante per restare in partita. 

20:54

Zverev-Blockx 6-2 nel primo set

Al servizio Zverev non sbaglia il quarto set point: conclude con un ace centrale, in 38 minuti primo set archiviato 6-2.

20:49

Blockx salva tre set point: sotto 5-2 con Zverev nel primo set

Zverev parte forte, come aveva fatto con Cobolli e prende subito in mano il match, strappando due break e portandosi avanti 5-1. Il belga prova a resistere, e riesce ad annullare ben tre set point per allungare il match

20:25

Zverev-Blockx 2-1 nel primo set

Parte forte Zverev che si prende subito il break, poi lo consolida salendo 2-0. Bravo Blockx a non farlo scappare: il belga, vera sorpresa del torneo, tiene il servizio nel terzo game e accorcia 2-1.

20:10

Zverev e Blockx sono in campo

Il tedesco e il belga stanno effettuando il riscaldamento.

20:09

Zverev, quarta semifinale Masters 1000 di fila

Alexander Zverev è alla sua quarta finale Masters 1000 di fila. Le tre precedenti le ha perse tutte contro Sinner. Oggi per sua fortuna non sfida Jannik. 

Madrid - Campo Manolo Santana

 

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