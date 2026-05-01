Blockx deve subito annullare una palla break a Zverev, ma lotta e ci riesce: era importante per restare in partita.

Blockx adesso sta lottando, non molla il servizio e si porta avanti 4-3 con Zverev.

20:49

Blockx salva tre set point: sotto 5-2 con Zverev nel primo set

Zverev parte forte, come aveva fatto con Cobolli e prende subito in mano il match, strappando due break e portandosi avanti 5-1. Il belga prova a resistere, e riesce ad annullare ben tre set point per allungare il match

20:25

Zverev-Blockx 2-1 nel primo set

Parte forte Zverev che si prende subito il break, poi lo consolida salendo 2-0. Bravo Blockx a non farlo scappare: il belga, vera sorpresa del torneo, tiene il servizio nel terzo game e accorcia 2-1.

20:10

Zverev e Blockx sono in campo

Il tedesco e il belga stanno effettuando il riscaldamento.

20:09

Zverev, quarta semifinale Masters 1000 di fila

Alexander Zverev è alla sua quarta finale Masters 1000 di fila. Le tre precedenti le ha perse tutte contro Sinner. Oggi per sua fortuna non sfida Jannik.

Madrid - Campo Manolo Santana