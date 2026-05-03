Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con la vittoria ottenuta in semifinale su Arthur Fils , Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta in carriera la finale del Masters 1000 di Madrid , l'unico torneo di questa categoria in cui non era riuscito ad arrivare a disputare l'ultimo atto. A caccia del quinto titolo "1000" di fila dopo Parigi , Indian Wells , Miami e Montecarlo , il numero uno del mondo troverà ancora una volta sulla sua strada Alexander Zverev che ha sempre battuto nelle ultimo otto sfide. Il tedesco ha raggiunto la finale di Madrid grazie al successo su Alexander Blockx .

Sinner-Zverev, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Zverev è in programma domenica 3 maggio sulla Pista Manolo Santana alla ‘Caja Magica’ di Madrid a partire dalle ore 17:00.

I precedenti tra Sinner e Zverev

Sono tredici i precedenti ufficiali tra Sinner e Zverev, con Jannik in vantaggio 9-4. In particolare il numero uno al mondo è stato l'incubo di Sascha nel 2026, perché lo ha battuto per tre volte in semifinale: a Indian Wells, Miami e Montecarlo. Anche per questo probabilmente, il tedesco non è ancora riuscito a vincere un trofeo in questa stagione. In generale Sinner ha vinto tutti gli ultimi otto incontri. L'ultimo trionfo di Zverev risale agli ottavi di finale degli Us Open del 2023. Ora proverà a cambiare il suo destino: il tedesco da parte sua ha il fatto di aver vinto già due volte qui e perso una finale.

Dove vedere la partita in tv

L'ultimo atto di Madrid sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno) e in streaming su NOW e Sky Go.

Masters 1000 Madrid, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61