Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 3 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quando torna in campo Sinner dopo Madrid: c'è Roma nel mirino di Jannik 

Il numero uno del mondo dopo aver conquistato il suo primo titolo sulla terra rossa della Caja Magica sarà protagonista anche agli Internazionali BNL d'Italia
1 min
Tagsjannik sinner

Sebbene non fosse iniziato nella maniera migliore, il 2026 di Jannik Sinner è sempre più da record. Con il successo in finale su Alexander Zverev, il nono di fila nei confronti diretti con il tedesco, al Masters 1000 di Madrid il numero uno al mondo ha messo le mani sul suo quinto titolo "1000" di fila, il primo di sempre sulla terra rossa della Caja Magica. Al palmares dell'azzurro mancano ora solamente Roma e il Roland Garros per completare la collezione dei titoli più importanti del tennis mondiale.

Quando torna in campo Sinner dopo Madrid

Dopo aver conquistato il suo secondo titolo sulla terra rossa in questa stagione bissando il trionfo di Montecarlo, per Sinner sarà tempo ora di volare verso casa. L'altoatesino, a meno di sorprese, sarà di nuovo in campo agli Internazionali BNL d'Italia, torneo il cui main draw scatterà il 6 maggio per quanto riguarda il tabellone maschile. In qualità di testa di serie numero uno, Jannik potrà beneficiare di un bye per il primo turno e il suo esordio dovrebbe dunque avvenire tra venerdì e sabato: l'obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, quando perse in finale contro Carlos Alcaraz.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Internazionali d'Italia, è già showSinner e Bellingham a cena insieme

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS