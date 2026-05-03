Quando torna in campo Sinner dopo Madrid: c'è Roma nel mirino di Jannik 

Sebbene non fosse iniziato nella maniera migliore, il 2026 di Jannik Sinner è sempre più da record . Con il successo in finale su Alexander Zverev , il nono di fila nei confronti diretti con il tedesco, al Masters 1000 di Madrid il numero uno al mondo ha messo le mani sul suo quinto titolo "1000" di fila, il primo di sempre sulla terra rossa della Caja Magica . Al palmares dell'azzurro mancano ora solamente Roma e il Roland Garros per completare la collezione dei titoli più importanti del tennis mondiale.

Quando torna in campo Sinner dopo Madrid

Dopo aver conquistato il suo secondo titolo sulla terra rossa in questa stagione bissando il trionfo di Montecarlo, per Sinner sarà tempo ora di volare verso casa. L'altoatesino, a meno di sorprese, sarà di nuovo in campo agli Internazionali BNL d'Italia, torneo il cui main draw scatterà il 6 maggio per quanto riguarda il tabellone maschile. In qualità di testa di serie numero uno, Jannik potrà beneficiare di un bye per il primo turno e il suo esordio dovrebbe dunque avvenire tra venerdì e sabato: l'obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, quando perse in finale contro Carlos Alcaraz.