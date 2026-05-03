Paula Badosa cambia fede calcistica: "Tutti i miei amici vogliono uccidermi"

Paula Badosa ha raccontato di aver cambiato squadra del cuore, passando dal Barcelona al Real Madrid . Una scelta inattesa, maturata nel 2022 dopo aver assistito dal vivo alla semifinale di Champions League tra il club madrileno e il Manchester City. "Ero sempre stata tifosa del Barcellona per ragioni familiari", ha spiegato. "Ma quella rimonta del Real Madrid mi ha colpito profondamente. Amo quella mentalità e ho deciso di cambiare". Una scelta che, come ha ammesso con ironia, non è stata accolta bene dai suoi cari ma anche dagli amici: "Ora mi vogliono tutti uccidere".

Il momento difficile: “Il più duro della mia carriera”

Alle confidenze calcistiche si affiancano riflessioni ben più profonde sul suo stato attuale. Intervistata nel podcast El Camino de Mario, condotto dall’ex calciatore Mario Hermoso, la tennista catalana ha descritto una fase estremamente delicata della propria carriera. “È probabilmente il momento più difficile che abbia vissuto”, ha dichiarato Paula Badosa. La recente eliminazione al primo turno del Mutua Madrid Open, per mano di Julia Grabher, ha accentuato un senso di fragilità già presente. “Ho più paure e sto soffrendo più che in passato”, ha aggiunto.

Stop e incertezze: la priorità è la salute mentale

Dopo la sconfitta di Madrid, Paula Badosa ha deciso di fermarsi temporaneamente per preservare il proprio equilibrio psicologico. Una pausa necessaria, che comporta anche la rinuncia al Masters 1000 di Roma e lascia incerta la partecipazione al Roland Garros. “Ho perso fiducia in me stessa e il mio corpo non risponde come vorrei”, ha detto. Le difficoltà, ha sottolineato, sono soprattutto mentali: “Ho dubbi, paure. I media parlano più delle sconfitte che delle vittorie”. In questo contesto, la priorità resta il recupero delle energie, lontano dalla pressione delle competizioni.