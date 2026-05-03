Quanto ha guadagnato Sinner a Madrid: la cifra è pazzesca!

Il Masters 1000 di Madrid ha incoronato Jannik Sinner, che con la vittoria ottenuta in finale su Alexander Zverev ha conquistato per la prima volta in carriera il torneo che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica nella capitale spagnola. Grazie alla vittoria ottenuta a Madrid, Sinner, oltre ai 1000 punti in classifica, porterà a casa oltre un milione di euro: per la precisione ben 1.007.615. Così facendo, l'azzurro supera i 4,5 milioni di euro guadagnati solamente in questa stagione, mentre considerando l'intera carriera sono oltre 54 i milioni incassati.