Sinner batte Zverev e trionfa a Madrid: il nuovo distacco in classifica da Alcaraz
Jannik Sinner si prende anche il Masters 1000 di Madrid: sconfitto in finale Alexander Zverev con un nettissimo 6-1 6-2. Grazie a questo successo l'azzurro ha conquistato il suo primo titolo sulla terra rossa della Caja Magica, il quinto "1000" di fila dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo.
Sinner stacca Alcaraz in classifica: la situazione
Grazie alla nona vittoria negli ultimi nove incroci con il tedesco, con i 1000 punti conquistati a Madrid, la prossima settimana Sinner salirà a 14.350 punti nel ranking Atp. Alcaraz segue a 12.960 con un distacco di ben 1.390 punti. Dopo aver già rinunciato al Roland Garros e agli Internazionali BNL d'Italia, lo spagnolo perderà altri 3000 punti nel ranking fino alla fine della stagione sulla terra rossa: una ghiotta occasione per allungare ancora per Sinner.