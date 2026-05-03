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Sinner batte Zverev e trionfa a Madrid: il nuovo distacco in classifica da Alcaraz

Il numero uno al mondo, tornato in vetta alla classifica dopo il successo di Montecarlo, allunga ulteriormente grazie al successo nella capitale spagnola
1 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazRanking Atp

Jannik Sinner si prende anche il Masters 1000 di Madrid: sconfitto in finale Alexander Zverev con un​​​​​​​ nettissimo 6-1 6-2. Grazie a questo successo l'azzurro ha conquistato il suo primo titolo sulla terra rossa della Caja Magica, il quinto "1000" di fila dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo

Sinner stacca Alcaraz in classifica: la situazione

Grazie alla nona vittoria negli ultimi nove incroci con il tedesco, con i 1000 punti conquistati a Madrid, la prossima settimana Sinner salirà a 14.350 punti nel ranking Atp. Alcaraz segue a 12.960 con un distacco di ben 1.390 punti. Dopo aver già rinunciato al Roland Garros e agli Internazionali BNL d'Italia, lo spagnolo perderà altri 3000 punti nel ranking fino alla fine della stagione sulla terra rossa: una ghiotta occasione per allungare ancora per Sinner.

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