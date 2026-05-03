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domenica 3 maggio 2026
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Sinner da record dopo il titolo a Madrid: i traguardi raggiunti da Jannik con la vittoria su Zverev

Conquistando il 28° titolo in carriera, il numero uno del mondo è diventato il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 di fila
1 min
Tagsjannik sinnerMasters 1000 Madrid

Jannik Sinner ha scritto un'altra pagina di storia del tennis. Il numero uno del mondo ha dominato la finale di Madrid contro Alexander Zverev riuscendo ad imporsi con un nettissimo 6-1 6-2 in meno di un'ora di gioco. Dopo aver conquistato il suo primo titolo a Montecarlo, l'azzurro si è sbloccato anche sulla terra rossa della capitale spagnola dove non aveva mai trionfato prima. Per Jannik è arrivata contro il tedesco la 28ª vittoria di fila nei "1000", la 23ª consecutiva in stagione oltre al nono "1000" della carriera.

Sinner, come te nessuno mai

Ma a rendere ancor più speciale la prima domenica di maggio per Sinner è un traguardo che non era mai riuscito a nessuno prima d'ora: vincendo Madrid, l'altoatesino è diventato il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid). Solamente Djokovic era riuscito a vincerne quattro di fila in tre occasioni. Sinner è inoltre il primo a vincere i primi quattro "1000" della stagione.

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