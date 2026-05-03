Sinner da record dopo il titolo a Madrid: i traguardi raggiunti da Jannik con la vittoria su Zverev

Jannik Sinner ha scritto un'altra pagina di storia del tennis . Il numero uno del mondo ha dominato la finale di Madrid contro Alexander Zverev riuscendo ad imporsi con un nettissimo 6-1 6-2 in meno di un'ora di gioco. Dopo aver conquistato il suo primo titolo a Montecarlo, l'azzurro si è sbloccato anche sulla terra rossa della capitale spagnola dove non aveva mai trionfato prima. Per Jannik è arrivata contro il tedesco la 28ª vittoria di fila nei "1000", la 23ª consecutiva in stagione oltre al nono "1000" della carriera.

Sinner, come te nessuno mai

Ma a rendere ancor più speciale la prima domenica di maggio per Sinner è un traguardo che non era mai riuscito a nessuno prima d'ora: vincendo Madrid, l'altoatesino è diventato il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 di fila (Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid). Solamente Djokovic era riuscito a vincerne quattro di fila in tre occasioni. Sinner è inoltre il primo a vincere i primi quattro "1000" della stagione.