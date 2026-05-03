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Sinner a Madrid alza il trofeo ispirato a... Alcaraz!

Come spiegato dall'artista del premio Rodríguez Caballero: "L'ispirazione è venuta da una fotografia di Carlos al servizio"
1 min
Tagsjannik sinnerCarlos AlcarazMasters 1000 Madrid

Anche in una finale senza Carlos Alcaraz, al Masters 1000 di Madrid non si è fatta sentire l'assenza dello spagnolo che era in qualche modo "presente" anche durante la premiazione del torneo che ha visto Jannik Sinner conquistare il suo quinto "1000" di fila grazie al successo per 6-1 6-2 su Alexander Zverev. Il motivo? Il trofeo alzato dal numero uno del mondo che è ispirato proprio al giocatore di casa, come spiegato dallo stesso artista dell'opera.

A Madrid il trofeo ispirato ad Alcaraz

Per il quinto anno consecutivo, il premio del Masters 1000 di Madrid è stato creato dallo scultore spagnolo David Rodríguez Caballero. "L'ispirazione è venuta da una fotografia di Carlos Alcaraz al servizio - ha spiegato -, in cui il suo busto è perfettamente definito, ma la sua racchetta sembra in movimento. Si è creata una sequenza molto interessante, come una forma che si trasforma in un imbuto o in una spirale in movimento". L'artista del trofeo denominato Aphormé fa riferimento a una foto scattata da Antonio Calanni nella sfida di Alcaraz contro Alex De Minaur alle Atp Finals 2025 di Torino.

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