Roma Capitale della prevenzione: a Piazza del Popolo prende il via il tour dei 15 anni di Tennis & Friends

Roma, 4 maggio 2026 – Partirà venerdì 8 maggio da Roma, a Piazza del Popolo, il tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport, la manifestazione che da quindici anni promuove la cultura della prevenzione attraverso il connubio tra sport, salute, intrattenimento ed educazione ai corretti stili di vita. “La prevenzione scende in campo” è lo slogan dell’evento- Official charity degli Internazionali Bnl d’Italia- realizzato con il sostegno del Ministero della Sport e dei Giovani, il Ministero della Salute e in collaborazione con Regione Lazio, Roma Capitale, la Federazione Italiana Tennis e Padel e il coordinamento dell’ASL Roma 1 e del Policlinico A. Gemelli. «La prevenzione oggi rappresenta una delle principali sfide per il nostro Paese: nonostante i progressi della medicina, troppe persone arrivano tardi ai controlli - spiega il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis & Friends Salute e Sport - questo evento nasce proprio per colmare questa distanza, portando la sanità tra la gente e rendendo la prevenzione accessibile a tutti. In oltre quindici anni abbiamo dimostrato che unire sport, informazione e screening gratuiti è un modello efficace per promuovere consapevolezza e favorire diagnosi precoci. È da qui che passa il futuro della salute pubblica».

Il programma

Il tour 2026 si caratterizza per un programma ancora più ricco e integrato, con un’attenzione crescente ai temi della prevenzione oncologica e dell’educazione dei più giovani. Questa special edition, venerdì 8 maggio, vedrà la partecipazione delle scuole del Lazio che potranno cimentarsi sul campo da tennis in terra rossa con i maestri della FITP- allestito a piazza del Popolo in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. In occasione della Giornata Mondiale del Tumore Ovarico, Tennis & Friends dedicherà ampio spazio alle attività di sensibilizzazione promosse da “Insieme di Insiemi” con AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, con iniziative informative rivolte al pubblico sui temi della prevenzione e della diagnosi precoce. Tra queste, un flash mob simbolico, l’8 maggio, per ricordare le diagnosi che ogni giorno in Italia arrivano a cambiare la vita a 15 donne. Sempre l’8 maggio i ragazzi del Serale di Amici25 si esibiranno per sostenere il messaggio della prevenzione e dei corretti stili di vita in tutte le fasce d’età, mentre Silvia Salemi si esibirà col suo ultimo singolo “End of silence” all’insegna della musica per la salute. Inoltre, durante l’iniziativa, AIOM e Tennis & Friends firmeranno un protocollo d’intesa. In occasione dell’Europa Day, sabato 9 maggio, si terranno una serie di eventi tra sport, salute e spettacolo. Cuore della manifestazione sarà il Villaggio della Salute, dove i cittadini sia venerdì che sabato potranno accedere gratuitamente a oltre 30 diverse specialistiche, con screening e counseling.

Le attività saranno coordinate da Salute Lazio, ASL Roma 1, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, con la partecipazione, tra gli altri di: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, INMI Lazzaro Spallanzani, Policlinico Umberto I, ASL Roma 1, ASL Roma 4, ASL Latina, Asl Rieti, ASL Viterbo, Sovrano Militare Ordine di Malta, Guardia di Finanza, Donatori Nati della Polizia di Stato, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, SIU- Società Italiana di Urologia e Fondazione SIU Urologia Onlus. Tra le visite specialistiche e consulti che i cittadini potranno effettuare gratuitamente ci sono: cardiologia; diabetologia, ginecologia; test per HCV e HIV; ipertensione arteriosa e malattie cardiovascolari; Ecodoppler; malattie del metabolismo; malattie infettive; nutrizione; visite per patologie legate al Pancreas; pediatria; pneumologia con spirometria; podologia in percorso diabetologico; prevenzione igiene delle mani e trasmissioni malattie; prevenzione oncologica; prove di rianimazione e disostruzione delle vie aeree; screening oncologici; senologia; tiroide; urologia; vaccinazioni (HPV, Difterite, Tetano, Pertosse, Herpes Zoster, Morbillo, Parotite, Rosolia); valutazione posturale e attività motoria; donazione del sangue; corso autopalpazione del seno. Presente anche Donne al centro, l’associazione che supporta le donne che si trovano in situazioni di fragilità.

Accanto alla prevenzione, ampio spazio sarà dedicato allo sport e all’intrattenimento, anche grazie alla presenza dei numerosi ambassador di tennis&Friends. Sono stati invitati a partecipare: Al Bano, Luca Barbarossa, Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, Vira Carbone, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Ciufoli, Eleonora Daniele, Nunzia De Girolamo, Dolcenera, Edoardo Leo, Francesca Fagnani Rosario e Beppe Fiorello, Tatiana Garbin, Max Gazzè, Max Giusti, Jimmy Ghione, Simona Izzo, Lillo e Greg, Daniele Liotti, Tiziano Lucarelli, Teo Mammucari, Neri Marcorè, Gigi Marzullo, Veronica Maya, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Diego Nargiso, Massimiliano Ossini, Barbara Palombelli, Stefano Pantano, Pier Luigi Pardo, Fabrizio Peloni, Marzia Roncacci, Silvia Salemi, Barbara Salvucci, Sebastiano Somma, Marco Tardelli, Ricky Tognazzi, Mara Venier, Filippo Volandri, Luca Zingaretti e tanti altri.

Il tour 2026: le tappe

Dopo Roma, il tour proseguirà a Napoli dal 22 al 24 maggio, per poi fare tappa a Torino dall’11 al 13 settembre e tornare nella Capitale per la main edition al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre. Infine, in qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends sarà a Torino, dal 15 al 22 novembre, in occasione delle Nitto Atp Finals e Bologna dal 24 al 29 novembre, per le Davis Cup Finals.

I numeri di Tennis & Friends

Dal 2011 ad oggi, Tennis & Friends ha realizzato oltre 385mila visite e check up gratuiti, coinvolgendo complessivamente più di un milione di cittadini e centinaia di strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la sedentarietà è oggi uno dei principali fattori di rischio per la mortalità globale ed è responsabile ogni anno di un numero di decessi compreso tra 3,2 e 5 milioni nel mondo. I dati del progettoGlobal Burden of Disease evidenziano inoltre come l’inattività fisica sia responsabile di circa il 30% delle cardiopatie ischemiche, del 27% dei casi di diabete di tipo 2 e di una quota compresa tra il 21% e il 25% dei tumori della mammella e del colon. Gli adulti dovrebbero praticare almeno 150-300 minuti di attività fisica moderata a settimana, oppure 75-150 minuti di attività intensa. Per bambini e adolescenti è raccomandata almeno un’ora al giorno di attività fisica moderata-intensa. Il rispetto di questi livelli è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause compresa tra il 20% e il 30%. Se è vero, dunque, che l’attività fisica aiuta a star bene, gli amanti delle racchette hanno qualche vantaggio in più: uno studio pubblicato su Mayo Clinic Proceedings evidenzia che chi praticail tennis ha un’aspettativa di vita di 9,7 anni maggiore rispetto alla popolazione sedentaria; seguono il badminton, il calcio , il ciclismo , il nuoto e il jogging. «Essere al fianco di Tennis & Friends anche in questa sua special edition di Piazza del Popolo significa portare la sanità fuori dai luoghi di cura tradizionali e immergerla nel cuore della comunità - ha commentato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale della ASL Roma 1 - Vogliamo trasformare la prevenzione da concetto astratto a pratica accessibile e quotidiana - prosegue Quintavalle. Le eccellenze sanitarie del nostro territorio regionale, mettono a disposizione dei cittadini non solo screening gratuiti, ma un vero e proprio percorso di consapevolezza. La longevità e la qualità della vita si costruiscono attraverso la diagnosi precoce e l'adozione di corretti stili di vita, pilastri che lo sport incarna perfettamente. Iniziative come questa sono fondamentali per abbattere le barriere tra istituzioni e cittadini, ricordando a tutti che investire nella prevenzione significa garantire un futuro più in salute per la nostra società».

«Essere parte attiva, fin dalla sua ideazione quindici anni fa, di un progetto come Tennis & Friends significa avere una visione della sanità che non è solo trattamenti e terapie mediche, ma inizia molto prima e cioè nell'educazione alla salute: nella prevenzione, nell’informazione corretta e nella capacità di intercettare i bisogni di salute delle persone anche fuori dagli ospedali. Per una realtà clinica e medico-scientifica come il Gemelli, chiamato a dare risposte di alta complessità ai bisogni di cura delle persone, mettere le proprie competenze al servizio della comunità significa anche contribuire concretamente a rendere la prevenzione più vicina e accessibile. Iniziative come questa hanno un valore importante perché avvicinano i cittadini agli screening, promuovono stili di vita sani e rafforzano quel rapporto di fiducia tra sistema sanitario e comunità che è essenziale per favorire anche diagnosi più tempestive e percorsi di cura più efficaci», dichiara Daniele Piacentini, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. “Tennis & Friends rappresenta in modo esemplare uno degli obiettivi principali della nostra Federazione: promuovere lo sport non solo come competizione, ma come strumento concreto di benessere e prevenzione- commenta il Presidente FITP, Angelo Binaghi- Il tennis, per sua natura, è una palestra di salute accessibile a tutte le età e capace di generare benefici duraturi sulla qualità della vita. Sostenere iniziative che portano la prevenzione tra le persone, nel cuore delle nostre città, significa contribuire in modo responsabile alla crescita di una cultura sportiva più consapevole. In un momento storico in cui la sedentarietà rappresenta una delle principali sfide sanitarie, il nostro impegno è quello di continuare a diffondere, anche attraverso eventi come questo, un messaggio chiaro: muoversi di più significa vivere meglio e più a lungo”.