Intervista Ben Shelton: "Sinner? Io lavoro per alzare gradualmente l’asticella"

Prima era un pericolo pubblico sul cemento, adesso sta diventando gradualmente un avversario ostico anche sulla terra rossa. Dopo l’infortunio alla spalla che ha compromesso la seconda parte del suo 2025, Ben Shelton è tornato a competere ad alti livelli, sollevando i trofei di Dallas e Monaco nel 2026. Tra gli obiettivi di questa stagione c’era la volontà di alzare il livello lontano dalle superfici dure su cui è cresciuto e la vittoria contr