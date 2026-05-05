Lavazza debutta agli Internazionali BNL d'Italia e sarà al fianco di Sinner fino al 2030

Lavazza e il tennis, ancora di più insieme. La storica azienda italiana del settore caffè, annuncia un’ulteriore e significativa tappa nell’espansione del proprio impegno nel tennis internazionale: da quest’anno diventa Official Coffee agli Internazionali BNL d'Italia 2026 e, contestualmente, celebra il rinnovo a lungo termine fino al 2030 delle partnership con il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner e con alcuni dei tornei più prestigiosi a livello internazionale come Wimbledon , Roland Garros e le Nitto ATP Finals .

L’eccellenza del caffè Lavazza scende per la prima volta in campo agli Internazionali BNL d’Italia 2026, a Roma. Fino al 17 maggio, nella cornice del Foro Italico, Lavazza è al fianco di tutti gli appassionati in uno degli eventi sportivi più attesi del panorama nazionale e internazionale. Questo nuovo capitolo rafforza l’affinità tra Lavazza e il tennis, che unisce due eccellenze italiane riconosciute globalmente.

"Lavazza e il tennis rappresentano un binomio vincente e di eccellenza: siamo orgogliosi di annunciare il nostro debutto agli Internazionali BNL d'Italia, un evento che arricchisce ulteriormente il nostro già prestigioso portfolio tennistico - ha sottolineato Marco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza - Questi rinnovi strategici, che ci legano fino al 2030 a Wimbledon, Roland Garros, alle Nitto ATP Finals e al nostro eccezionale Brand Ambassador Jannik Sinner, rappresentano la chiara espressione della nostra fiducia in rapporti basati su principi condivisi e una visione strategica delle sponsorizzazioni sportive proiettata nel futuro”.

Il legame tra Lavazza e il mondo del tennis ha radici profonde, risale infatti al 2011 con l'esordio sul rinomato campo di Wimbledon: da quel momento, la presenza del brand si è estesa ai tornei più iconici a livello globale, portando avanti la missione di diffondere la vera cultura del caffè italiano.

Nel 2015, Lavazza ha fatto il suo ingresso nei tornei Grand Slam Roland Garros e agli US Open, portando il gusto autentico dell'espresso italiano sui campi in terra battuta di Parigi e sul cemento di New York. Nel 2021, l'azienda ha consolidato ulteriormente la propria presenza con l’avvio della partnership con le NITTO ATP FINALS a Torino. Negli anni successivi l’espansione è proseguita con la partnership con il Rolex Shanghai Masters nel 2023 e il Mutua Madrid Open nel 2024, a conferma di una presenza capillare nei quattro continenti.

Durante i tornei, Lavazza diventa la “caffetteria del mondo”: una presenza globale che si traduce in numeri significativi. Oltre 15 milioni di caffè sono stati serviti in 15 anni di partnership nei diversi tornei e 25 milioni di spettatori hanno potuto vivere, dal vivo e in contesti unici e prestigiosi, l'esperienza autentica dell'espresso italiano.

"La partecipazione di Lavazza agli Internazionali BNL d'Italia, evento che celebra la storia e affonda le sue radici più profonde nel nostro territorio, è una scelta strategica che consolida il nostro legame e impegno nel tennis italiano - ha commentato Marco Barbieri, Marketing Director Italia di Lavazza Group - Siamo entusiasti di accogliere e accompagnare gli appassionati di questo sport sempre più amato e seguito nel territorio italiano con molteplici esperienze legate al caffè, trasformando ogni momento in un’opportunità unica per celebrare la grandezza e la tradizione di questa iconica piattaforma sportiva. La nostra presenza, infatti, non si ferma ai campi del Foro Italico, dove pensiamo di servire oltre 200.000 tazzine di caffè, ma si estende all'intera città con l'ambizione di far vivere momenti indimenticabili e autenticamente italiani, dove l'eccellenza e l'originalità si incontrano, dal servizio vincente al sorso perfetto”.

Nel cuore degli Internazionali BNL d’Italia il brand ha allestito la “Home of Masters” concepita come un vero e proprio spazio immersivo pensato per i fan del tennis e per gli appassionati di caffè, All’interno dell’area, i visitatori saranno invitati a registrarsi su MyLavazza attraverso attività di drive to e lead generation, potranno partecipare ad un gaming interattivo alla scoperta dell’eccellenza del sistema Lavazza A Modo Mio e mettersi simbolicamente nei panni di un campione del tennis firmando la telecamera attraverso un percorso di engagement che unirà intrattenimento e brand experience. Per l’occasione, nell’area merchandising si potranno acquistare le nuove tazzine in edizione limitata firmate Jannik Sinner e si potrà ricevere un sample kit di capsule Lavazza A Modo Mio.

A rafforzamento di questa presenza sul campo, Lavazza ha lanciato il concorso “L’eccellenza scende in campo” che offre ai partecipanti l’opportunità di vincere buoni viaggio tra le mete del tennis e kit Lavazza A Modo Mio.

La prestigiosa vetrina degli Internazionali BNL d'Italia ha inoltre offerto a Lavazza l'occasione perfetta per il lancio di "Niente batte l’originale", la nuova campagna che vede protagonista il Brand Ambassador Jannik Sinner. Questa iniziativa celebra la qualità inimitabile delle capsule Lavazza A Modo Mio e rafforza il legame storico con il tennista, incarnando il valore dell’originalità come chiave per l'eccellenza.