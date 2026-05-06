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La bella sorpresa di Djokovic alla famiglia Mihajlovic: ecco cosa ha fatto Nole a Roma

Il campione serbo, molto legato a Sinisa, martedì sera è andato al Parnaso, il locale gestito dalla moglie di Sinisa
Chiara Zucchelli
1 min
TagsdjokovicMihajlovicTennis

Campioni non per caso. Martedì sera Novak Djokovic ha fatto una sorpresa a tutta la famiglia Mihajlovic andando al Parnaso, il locale non distante dal Foro Italico gestito da Arianna Mihajlovic. Felice lei, felici i figli di Sinisa che hanno accolto il campione con il sorriso - e la gratitudine - delle occasioni felici. La visita di Djokovic ha avuto ampia eco anche in Serbia: logico, quando il nome di Nole è accostato a quello di un'altra leggenda come Mihajlovic.

Djokovic, il messaggio per Sinisa

D'altronde, Djokovic è sempre stato molto rispettoso nei confronti di Mihajlovic, di cui, tra le altre cose, ha riconosciuto l'importanza per lo sport serbo. Questo il messaggio pubblicato dall'allora numero uno al mondo quando morì Sinisa: "Riposa in pace, caro Sinisa. Le mie condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro sport, così come per l'Italia. Il tuo segno è indelebile". Dalle parole ai fatti: la visita di Djokovic al locale di famiglia è stato un bel modo di iniziare questi giorni agli Internazionali d'Italia.

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