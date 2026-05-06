La bella sorpresa di Djokovic alla famiglia Mihajlovic: ecco cosa ha fatto Nole a Roma

Campioni non per caso. Martedì sera Novak Djokovic ha fatto una sorpresa a tutta la famiglia Mihajlovic andando al Parnaso, il locale non distante dal Foro Italico gestito da Arianna Mihajlovic. Felice lei, felici i figli di Sinisa che hanno accolto il campione con il sorriso - e la gratitudine - delle occasioni felici. La visita di Djokovic ha avuto ampia eco anche in Serbia: logico, quando il nome di Nole è accostato a quello di un'altra leggenda come Mihajlovic.