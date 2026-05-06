Cobolli, Berrettini e gli altri azzurri a cena insieme: la foto in pantofole fa impazzire i fan
È tutto pronto per l'inizio del tabellone principale maschile agli Internazionali BNL d'Italia. Nella giornata di mercoledì 6 maggio scattano ufficialmente le gare del main draw sui campi del Foro Italico, dove lo spettacolo è già cominciato tra qualificazioni e allenamenti dei migliori giocatori del mondo. Se come sempre sarà Jannik Sinner a guidare la spedizione azzurra saranno tanti gli italiani a caccia di grandi risultati nel torneo di casa. Una delle più belle soddisfazioni è arrivata martedì con la vittoria di Andrea Pellegrino, che battendo Martin Landaluce ha conquistato il primo main draw della sua carriera in un Masters 1000.
Gli azzurri a cena per festeggiare Cobolli e Vavassori
L'entusiasmo tra i tennisti azzurri sicuramente non manca e alla vigilia dell'inizio del torneo in tanti si sono ritrovati in casa insieme per festeggiare il 31° compleanno di Andrea Vavassori e il 24° di Flavio Cobolli come testimoniato dagli scatti che questa mattina sono comparsi sui social. Presenti anche lo stesso Andrea Pellegrino, Matteo e Jacopo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, tutti accompagnati dalle rispettive consorti per una serata all'insegna dell'amicizia e del buon umore.