Cobolli, Berrettini e gli altri azzurri a cena insieme: la foto in pantofole fa impazzire i fan

È tutto pronto per l'inizio del tabellone principale maschile agli Internazionali BNL d'Italia. Nella giornata di mercoledì 6 maggio scattano ufficialmente le gare del main draw sui campi del Foro Italico, dove lo spettacolo è già cominciato tra qualificazioni e allenamenti dei migliori giocatori del mondo. Se come sempre sarà Jannik Sinner a guidare la spedizione azzurra saranno tanti gli italiani a caccia di grandi risultati nel torneo di casa. Una delle più belle soddisfazioni è arrivata martedì con la vittoria di Andrea Pellegrino, che battendo Martin Landaluce ha conquistato il primo main draw della sua carriera in un Masters 1000.