Torta a sorpresa per il compleanno di Cobolli, lui reagisce così: "Che entusiasmo..."

Una sorpresa speciale per Flavio Cobolli in occasione del suo ventiquattresimo compleanno. Dopo aver festeggiato a mezzanotte insieme agli altri azzurri presenti a Roma, tra cui Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo e Jacopo Berrettini e Andrea Vavassori, il tennista romano ha ricevuto una torta al suo arrivo al Foro Italico direttamente dall'organizzazione degli Internazionali d'Italia. E ha già fatto il giro dei social la reazione di Flavio, che ha scherzato: "Ammazza che entusiasmo!" ai presenti che lo hanno omaggiato cantando "Tanti auguri a te!".