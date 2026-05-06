Torta a sorpresa per il compleanno di Cobolli, lui reagisce così: "Che entusiasmo..."
Una sorpresa speciale per Flavio Cobolli in occasione del suo ventiquattresimo compleanno. Dopo aver festeggiato a mezzanotte insieme agli altri azzurri presenti a Roma, tra cui Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo e Jacopo Berrettini e Andrea Vavassori, il tennista romano ha ricevuto una torta al suo arrivo al Foro Italico direttamente dall'organizzazione degli Internazionali d'Italia. E ha già fatto il giro dei social la reazione di Flavio, che ha scherzato: "Ammazza che entusiasmo!" ai presenti che lo hanno omaggiato cantando "Tanti auguri a te!".
Cobolli, quando l'esordio a Roma
Con l'obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno quando uscì di scena al debutto contro Luca Nardi, Cobolli farà il suo esordio al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Zizou Bergs e Terence Atmane. In qualità di testa di serie numero 10 del tabellone, l'azzurro debutterà un turno avanti, probabilmente tra venerdì e sabato.