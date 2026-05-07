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Sinner, ci siamo: primo allenamento a Roma. Il programma di oggi

Il primo lavoro su terra rossa romana non è stato ancora ufficialmente annunciato, ma il n. 1 potrebbe scegliere il Campo 5
Lorenzo Ercoli
1 min
Tagssinner

ROMA - Agli Internazionali BNL d’Italia è arrivato il giorno di Jannik Sinner. Non è ancora l’esordio, in programma sabato contro uno tra Ofner e Michelsen, ma del giorno in cui finalmente torna a mettere piede al Foro Italico dopo la finale dello scorso anno. L’altoatesino aveva parlato di tre giorni di riposo fisico e mentale: così è stato. Il primo allenamento sulla terra romana non è stato ancora ufficialmente annunciato; ma il n. 1 potrebbe scegliere il Campo 5, che senza tribune offrirebbe la possibilità di una sessione più intima, prima di ricevere il caldo abbraccio della capitale. Nel primo pomeriggio, Sinner affronterà gli impegni con stampa e tv, prima di concentrarsi sulla caccia a un titolo che al maschile manca da 50 anni, dal trionfo di Panatta nell’edizione 1976. 

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