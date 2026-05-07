Carica Bellucci: “Roma speciale, voglio avvicinarmi ai più forti”

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
«Se penso a due anni fa o alla mia prima volta a Roma mi sento più esperto e più bravo, non solo in termini tennistici ma anche per quanto riguarda la gestione delle situazioni e del team. Queste cose solo l’esperienza te le può dare». Lucido e sorridente come ormai abbiamo imparato a conoscerlo, Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS