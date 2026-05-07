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giovedì 7 maggio 2026
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Carica Bellucci: “Roma speciale, voglio avvicinarmi ai più forti”

Il numero 80 della classifica Atp oggi sfida Burruchaga: "Ho il desiderio di fare meglio. Questo torneo è uno stimolo"
Lorenzo Ercoli
1 min
TagsBellucciTennis

«Se penso a due anni fa o alla mia prima volta a Roma mi sento più esperto e più bravo, non solo in termini tennistici ma anche per quanto riguarda la gestione delle situazioni e del team. Queste cose solo l’esperienza te le può dare». Lucido e sorridente come ormai abbiamo imparato a conoscerlo,

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