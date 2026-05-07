Delirio per Sinner agli Internazionali di tennis: tifosi impazziti. E alle sue spalle spunta Sabalenka...

È il giorno di Jannik Sinner, è il giorno del numero uno al mondo. E sarà un caso ma dopo la pioggia di ieri oggi al Foro è tornato a splendere il sole. L’entusiasmo si percepisce chiaramente dagli sguardi dei tanti, tantissimi tifosi del fenomeno italiano che hanno assiepato gli spalti del campo numero 5 per assistere al suo allenamento. Jannik è apparso sorridente, rilassato (il giusto), visibilmente felice del bagno di affetto ricevuto dal pubblico degli Internazionali. Si è fermato a firmare autografi e a dispensare sorrisi a tutti, poi in campo ha lasciato il posto alla concentrazione e alla determinazione sotto gli occhi attenti del duo Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il fuoriclasse italiano si è soffermato soprattutto sul servizio insieme al suo staff. L'allenamento è durato poco più di un'ora.