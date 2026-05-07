Delirio per Sinner agli Internazionali di tennis: tifosi impazziti. E alle sue spalle spunta Sabalenka...
È il giorno di Jannik Sinner, è il giorno del numero uno al mondo. E sarà un caso ma dopo la pioggia di ieri oggi al Foro è tornato a splendere il sole. L’entusiasmo si percepisce chiaramente dagli sguardi dei tanti, tantissimi tifosi del fenomeno italiano che hanno assiepato gli spalti del campo numero 5 per assistere al suo allenamento. Jannik è apparso sorridente, rilassato (il giusto), visibilmente felice del bagno di affetto ricevuto dal pubblico degli Internazionali. Si è fermato a firmare autografi e a dispensare sorrisi a tutti, poi in campo ha lasciato il posto alla concentrazione e alla determinazione sotto gli occhi attenti del duo Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il fuoriclasse italiano si è soffermato soprattutto sul servizio insieme al suo staff. L'allenamento è durato poco più di un'ora.
Sabato l'esordio di Sinner
Il caldo si fa sentire anche per Jannik: le temperature piuttosto elevate di oggi al Foro picchiano duro sul tennista altoatesino che ad ogni pausa dell’allenamento si siede un po’ provato dalla fatica, sotto gli attenti occhi del suo (dream) team al completo. Per Sinner, che si è presentato in campo vestito di nero con la t-shirt sulla quale campeggia il suo logo, l’esordio contro Sebastian Ofner o Alex Michelsen è previsto nella giornata di sabato sul Centrale (probabile il primo match della sessione serale, verso le 19) e, ci sarà da giurarci, le temperature - almeno sulle tribune - si alzeranno ancora di più. La ‘Sinnermania’, del resto, ha già contagiato tutti noi.
Dietro Sinner spunta Sabalenka
Nel pomeriggio dei numeri uno spunta anche una curiosità: proprio dietro il campo numero 5, quello sul quale Sinner sta svolgendo il suo allenamento, spunta la figura di Aryna Sabalenka, accolta dagli applausi del pubblico. La leonessa bielorussa numero uno della classifica Wta esordirà stasera contro Krejcikova sul campo centrale dopo il match di Sonego.