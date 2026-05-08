Tommy Paul con la maglia della Lazio agli Internazionali scatena i commenti dei tifosi

Agli Internazionali d'Italia a Roma, tra racchette, palline e terra rossa, c'è anche un po' di Lazio. Molti tennisti sono anche tifosi di calcio: Sinner, per esempio, segue con affetto il Milan; Tommy Paul , invece, è un noto fan biancoceleste. Lo statunitense, numero 18 nel ranking Atp, non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori della Lazio e ogniqualvolta torna in Italia, a Roma in particolare, non fa mancare un saluto ai sostenitori laziali.

Tommy Paul posa con la maglia della Lazio

L'ha fatto anche questa volta in occasione degli Internazionali, proprio lì a due passi dall'Olimpico, la casa della Lazio, che sui social ha postato due foto di Paul con la maglia biancoceleste ben in mostra: "È sempre bello rivederti, Tommy", ha scritto il club salutando il suo speciale tifoso. Il tennista, poi, ha ricondiviso il doppio scatto tra le sue storie Intstagram aggiungendo le emoji dell'aquila. Inutile dire che il post ha scatenato migliaia di like e commenti da parte dei tifosi della Lazio, che agli Internazionali ora sapranno chi tifare.