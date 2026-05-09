Internazionali d'Italia, Paolini è già fuori: Mertens passa in rimonta e vola agli ottavi
Jasmine Paolini eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026. Dopo il successo in quasi tre ore di gioco dell'esordio su Leolia Jeanjean, l'azzurra, che al Foro Italico difendeva il titolo conquistato lo scorso anno, si è arresa in rimonta alla testa di serie numero 21 del tabellone Elise Mertens con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 dopo 2 ore e 40 minuti di gioco. Un epilogo amaro per Jasmine per due set era stata assoluta padrona del campo riuscendo a procurarsi anche tre match point in risposta nel dodicesimo game del secondo parziale senza però riuscire a sfuttarli. Per un posto nei quarti di finale, la tennista belga se la vedrà con la vincitrice della sfida tra Mirra Andreeva e Viktorija Golubic.
Il riassunto del match
Tanto equilibrio nelle battute inaugurali del match con il primo break che arriva nel quinto game ed è in favore di Mertens che sale sul 3-2. Paolini trova però l'immediato controbreak e poi torna avanti prima di mettere a segno il break decisivo nel decimo gioco. Inizia in salita anche il secondo set per Jasmine che subisce il break in apertura e poi deve rincorrere in svantaggio 0-2. Il terzo game permette all'azzurra di sbloccarsi e di trovare il controbreak nel game successivo per pareggiare i conti sul 2-2. Sembra poi cambiare passo Paolini che allunga addirittura sul 4-2, ma Mertens si rifà sotto fino al 4-4. La campionessa in carica riesce comunque a restare al comando e nel dodicesimo game si procura tre match point senza però riuscire a sfruttarli e Mertens al tie-break porta la partita al terzo. Il set decisivo prende ben presto una piega negativa per Paolini che perde due volte il servizio e sul 4-2 Mertens riesce a compiere l'allungo decisivo prima di salire 5-2 e poi chiudere la partita con la battuta.