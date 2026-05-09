Internazionali d'Italia, Paolini è già fuori: Mertens passa in rimonta e vola agli ottavi

Jasmine Paolini eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026 . Dopo il successo in quasi tre ore di gioco dell'esordio su Leolia Jeanjean , l'azzurra, che al Foro Italico difendeva il titolo conquistato lo scorso anno, si è arresa in rimonta alla testa di serie numero 21 del tabellone Elise Mertens con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 dopo 2 ore e 40 minuti di gioco. Un epilogo amaro per Jasmine per due set era stata assoluta padrona del campo riuscendo a procurarsi anche tre match point in risposta nel dodicesimo game del secondo parziale senza però riuscire a sfuttarli. Per un posto nei quarti di finale, la tennista belga se la vedrà con la vincitrice della sfida tra Mirra Andreeva e Viktorija Golubic .

Il riassunto del match

Tanto equilibrio nelle battute inaugurali del match con il primo break che arriva nel quinto game ed è in favore di Mertens che sale sul 3-2. Paolini trova però l'immediato controbreak e poi torna avanti prima di mettere a segno il break decisivo nel decimo gioco. Inizia in salita anche il secondo set per Jasmine che subisce il break in apertura e poi deve rincorrere in svantaggio 0-2. Il terzo game permette all'azzurra di sbloccarsi e di trovare il controbreak nel game successivo per pareggiare i conti sul 2-2. Sembra poi cambiare passo Paolini che allunga addirittura sul 4-2, ma Mertens si rifà sotto fino al 4-4. La campionessa in carica riesce comunque a restare al comando e nel dodicesimo game si procura tre match point senza però riuscire a sfruttarli e Mertens al tie-break porta la partita al terzo. Il set decisivo prende ben presto una piega negativa per Paolini che perde due volte il servizio e sul 4-2 Mertens riesce a compiere l'allungo decisivo prima di salire 5-2 e poi chiudere la partita con la battuta.