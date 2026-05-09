Cobolli-Atmane, secondo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia il cammino di Flavio Cobolli agli Internazionali d'Italia . Reduce dai quarti di finale disputati a Madrid , dove si è arreso solamente ad Alexander Zverev , il romano punta a far bene nel torneo di casa dove lo scorso anno venne sconfitto all'esordio da Luca Nardi . La sua corsa partirà contro il francese numero 51 del mondo Terence Atmane , che al primo turno ha avuto la meglio su Zizou Bergs .

Cobolli-Atmane, orario e quando si gioca

La sfida tra Coblli e Atmane, valida per il secondo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma sabato 9 maggio come terzo match sulla BNP Paribas Arena al termine di Gauff-Sierra (dalle ore 11:00) e Auger Aliassime-Navone.

I precedenti tra Cobolli e Atmane

In perfetta parità i precedenti tra i due giocatori (1-1) con l'azzurro che ha avuto la meglio nell'ultima sfida andata in scena agli ottavi di finale del torneo di Delray Beach di quest'anno.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165