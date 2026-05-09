Il derby speciale di Cobolli: in campo contro Atmane mentre accanto gioca la Lazio. E il caso dello smash sbagliato fa ridere tutti
Flavio Cobolli fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia contro Terence Atmane. Con l'obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, quando al debutto fu sconfitto da Luca Nardi, il romano è in campo sulla BNP Paribas Arena ed è riuscito a portare a casa al tie-break un primo set complicato per 7 punti a 1 dopo aver anche annullato un set point nel decimo game. Il tutto a pochi passi dallo Stadio Olimpico, mentre si sta disputando la sfida di Serie A tra Lazio e Inter.
Cobolli e il caso dello smash sbagliato
Sugli spalti della BNP Paribas Arena, gli spettatori sono scoppiati a ridere non appena dall’altoparlante dell'Olimpico è partito l’inno della Lazio a pochi passi da Cobolli, romano e romanista, che nel frattempo stava cercando di conquistare un primo set complicato al suo esordio al Foro Italico. Sul 3-2 Atmane nel primo set e servizio Cobolli, il tennista azzurro ha sbagliato uno smash per nulla complicato, probabilmente distratto dallo speaker dell'Olimpico che proprio in quel momento annunciava così l'ingresso in campo della Lazio: "Entra in campo la prima squadra della capitale".