Il derby speciale di Cobolli: in campo contro Atmane mentre accanto gioca la Lazio. E il caso dello smash sbagliato fa ridere tutti

Flavio Cobolli fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia contro Terence Atmane . Con l'obiettivo di migliorare il risultato dello scorso anno, quando al debutto fu sconfitto da Luca Nardi , il romano è in campo sulla BNP Paribas Arena ed è riuscito a portare a casa al tie-break un primo set complicato per 7 punti a 1 dopo aver anche annullato un set point nel decimo game. Il tutto a pochi passi dallo Stadio Olimpico, mentre si sta disputando la sfida di Serie A tra Lazio e Inter.

Cobolli e il caso dello smash sbagliato

Sugli spalti della BNP Paribas Arena, gli spettatori sono scoppiati a ridere non appena dall’altoparlante dell'Olimpico è partito l’inno della Lazio a pochi passi da Cobolli, romano e romanista, che nel frattempo stava cercando di conquistare un primo set complicato al suo esordio al Foro Italico. Sul 3-2 Atmane nel primo set e servizio Cobolli, il tennista azzurro ha sbagliato uno smash per nulla complicato, probabilmente distratto dallo speaker dell'Olimpico che proprio in quel momento annunciava così l'ingresso in campo della Lazio: "Entra in campo la prima squadra della capitale".