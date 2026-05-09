Internazionali d'Italia, fuori a sorpresa Sabalenka: Cirstea passa in rimonta

Esce incredibilmente di scena al terzo turno Aryna Sabalenka agli Internazionali d'Italia 2026. Finalista del torneo nel 2024, la numero uno del mondo, eliminata ai quarti di finale per mano di Qinwen Zheng lo scorso anno, si è arresa in rimonta a Sorana Cirstea con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. È dunque la testa di serie numero 26 del tabellone a staccare il pass per il terzo turno, dove se la vedrà con Linda Noskova, tredicesima forza del seeding e reduce dal successo per 6-1 6-3 sull'ucraina Oliynykova.