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Internazionali d'Italia, fuori a sorpresa Sabalenka: Cirstea passa in rimonta

La numero uno al mondo nel terzo set è stata condizionata da un problema alla schiena che l'ha costretta a chiedere anche un medical timeout
1 min
TagsAryna SabalenkaInternazionali d'Italia

Esce incredibilmente di scena al terzo turno Aryna Sabalenka agli Internazionali d'Italia 2026. Finalista del torneo nel 2024, la numero uno del mondo, eliminata ai quarti di finale per mano di Qinwen Zheng lo scorso anno, si è arresa in rimonta a Sorana Cirstea con il punteggio di 2-6 6-3 7-5 dopo 2 ore e 14 minuti di gioco. È dunque la testa di serie numero 26 del tabellone a staccare il pass per il terzo turno, dove se la vedrà con Linda Noskova, tredicesima forza del seeding e reduce dal successo per 6-1 6-3 sull'ucraina Oliynykova.

Sabalenka fermata dai probemi alla schiena

Dopo aver conquistato abbastanza agevolmente il primo set con un netto 6-2, la bielorussa era riuscita a portarsi avanti di un break anche nel secondo parziale prima di subire il rientro di Cirstea che ha prima pareggiato i conti e poi condotto fino alla vittoria. Qualche problema alla parte bassa della schiena per la bielorussa, che nel corso del terzo set è stata anche costretta a chiamare un medical timeout.

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