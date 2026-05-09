Cobolli e il retroscena su Sinner: "Ho dovuto fare un massaggio dopo l'allenamento"

Sarà stato forse anche grazie all'allenamento alla vigilia con Jannik Sinner se Flavio Cobolli ha vinto e convinto all'esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Il tennista romano ha staccato il pass per il terzo turno battendo Terence Atmane con il punteggio di 7-6(1) 6-3 e per proseguire la sua corsa sui campi del Foro Italico se la vedrà con l'argentino Thiago Agustin Tirante. Ai microfoni Sky Sport, Flavio ha commentato: "Tutto il lavoro fatto con il servizio ha dato i suoi frutti e oggi mi ha salvato diverse volte. Sono contento perché non era il mio colpo migliore, giocare davanti a questo pubblico poi è da una parte difficile ma da un'altra molto facile, perché mi danno una spinta incredibile".