Sinner al terzo turno degli Internazionali d'Italia: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

È ufficialmente partita la corsa di Jannik Sinner al suo sesto titolo consecutivo in un Masters 1000 . Reduce dal successo di Madrid , il numero uno del mondo all'esordio agli Internazionali d'Italia ha eliminato senza particolari problemi l'austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3 6-4. Finalista dello scorso anno, per un posto negli ottavi di finale l'azzurro se la vedrà con il vincitore della sfida tra Alexei Popyrin e Jakub Mensik .

Sinner al terzo turno, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Popyrin e Mensik, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma lunedì 11 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165