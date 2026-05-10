Ruud senza parole su Sinner ma chiarisce: “Nessuno può vincere tutti i Masters 1000 in un anno, è impossibile”

Casper Ruud non crede che Jannik Sinner possa vincere tutti e nove i Masters 1000 nel 2026 . Lo ha raccontato in zona mista al Foro Italico, dopo essersi qualificato al terzo turno degli Internazionali d'Italia , spiegando come il problema principale sia il calendario: "Ora che è stato un po' cambiato è praticamente impossibile essere pronto per il Canada se arrivi in finale a Wimbledon . Vorrebbe dire che, dieci giorni dopo la finale del torneo più importante nel mondo del tennis, dovresti essere pronto a partire per Toronto o Montreal. L'abbiamo già visto in passato: chi fa molta strada a Londra tende poi a rinunciare al 1000 canadese . Purtroppo per il torneo, temo che questa tradizione proseguirà". Il norvegese, atteso a Roma da Jiri Lehecka, ha poi toccato altri temi tra cui il duopolio Sinner-Alcaraz .

Ruud: "Sinner può essere battuto se..."

"Quando Jannik e Carlos sono al loro massimo livello diventano quasi irraggiungibili per tutti gli altri. Non a caso hanno vinto praticamente tutti gli Slam e i titoli più importanti negli ultimi quattro anni - ha spiegato Ruud, il quale non si è tuttavia sbilanciato a definire Sinner "imbattibile" - Ha già fatto la storia e può continuare a scriverla, però a inizio stagione ha dimostrato che batterlo è possibile: ci sono riusciti Djokovic e Mensik. In questo momento invece è al 100% e in pochi riescono a dargli del filo da torcere". Infine, una chiosa su Sinner e Alcaraz: "Si muovono davvero bene, riescono ad aprirsi gli angoli e a colpire a tutto in braccio persino in allungo. Nessuno fa queste cose meglio di loro e io sono il primo ad ammettere di non essere al loro livello sotto questo aspetto".