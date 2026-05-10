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Darderi, impresa contro Paul: vince in rimonta e vola agli ottavi© Getty Images for BMW

Darderi, impresa contro Paul: vince in rimonta e vola agli ottavi

A Roma grande prova dell’azzurro contro l’americano: ora Zverev
2 min
TagsTennisDarderiInternazionali d'Italia

Grande prova di carattere per Luciano Darderi, che conquista per la prima volta gli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, testa di serie numero 18, ha superato in rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 al termine di una battaglia durata due ore e 23 minuti.

La grande vittoria di Darderi

La partita sembrava essersi messa in salita per Darderi, che dopo aver ceduto il primo set si è trovato sotto anche di un break nel secondo parziale. Sul punteggio di 6-3, 3-1 in favore di Paul, l'azzurro ha però cambiato marcia, aumentando intensità e precisione da fondo campo e mettendo progressivamente in difficoltà il suo avversario. Da quel momento il match ha preso una piega completamente diversa. Darderi ha infilato una straordinaria rimonta, conquistando cinque game consecutivi per aggiudicarsi il secondo set e prendere definitivamente il controllo dell'incontro. Nel terzo parziale l'italiano ha continuato a spingere con grande fiducia, chiudendo 6-2 e facendo esplodere il pubblico del Foro Italico. Grazie a questo successo, Darderi approda agli ottavi di finale del torneo romano, dove lo attende una sfida di altissimo livello contro Alexander Zverev, seconda testa di serie del tabellone e tra i principali favoriti per la vittoria finale.

 

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