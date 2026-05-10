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domenica 10 maggio 2026
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Panatta e la battuta su Sinner che fa ridere lo studio Rai: "Deve alzare il livello? Un altro po'?". E su Musetti...

L'ex fenomeno del tennis italiano a La nuova Ds: "Jannik ha una disciplina superiore a tutti. Contro di lui resistono 20 minuti, poi crollano. Paolini in crisi? Quest'anno sta giocando davvero male, purtroppo"
Simone Zizzari
2 min

"Alzare il livello? Mah, sinceramente a Sinner gli basta e gli avanza il livello che ha adesso per vincere contro tutti". Parte con una battuta la serata a La Nuova Ds di Adriano Panatta. Jannik incanta al debutto agli Internazionali di Roma e l'ex fenomeno azzurro non perde l'occasione per elogiarlo ancora una volta: "Sinner è un giocatore straordinario che non incappa mai in giornate negative. Se ha qualche piccolo problema, lo risolve sempre. È un giocatore veramente strabiliante. Ha una base di gioco granitica e fa giocare i suoi avversari ad un ritmo che riescono a tenere per 20 minuti o al massimo un’ora ma alla fine crollano inevitabilmente e vince sempre lui".

L'elogio di Panatta ai genitori di Sinner

Panatta elogia i genitori di Jannik che, secondo lui, sono stati decisivi per la sua formazione: "Io credo che un grande merito della crescita di questo ragazzo è dei genitori che sono sempre stati un grande esempio per lui, gli hanno lasciato la possibilità a 14 anni di andare via di casa e di andare a lavorare con Piatti che l’ha fatto diventare un giocatore vero. Poi ha una disciplina in campo micidiale: non lo vedi mai fare gesti di stizza in campo", ha dichiarato un Panatta davvero entusiasta.

Le parole su Musetti e l'amarezza per Paolini 

Il discorso di Adriano passa poi agli altri azzurri: "Musetti? Mi dispiace che abbia qualche problema fisico alla coscia sinistra. Oggi ha sofferto molto ed era molto provato alla fine del match. Però ha battuto Cerundolo che è un giocatore veramente molto tosto sulla terra battuta. Se vinci contro di lui in questo modo vuol dire che sei un giocatore vero. E Lorenzo lo è assolutamente. Paolini? Purtroppo Justine quest’anno non sta giocando bene. È una stagione che le cose non gli girano per il verso giusto e dovrà trovare dei rimedi per non perdere troppo terreno contro le grandi campionesse in vetta alla classifica. Anche se pure loro sbagliano, basta vedere l'eliminazione di Sabalenka al primo turno a Roma". 

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