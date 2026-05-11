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Internazionali d'Italia, il vaso storico va in frantumi ma è tutto uno scherzo: le reazioni dei tennisti sono tutte da ridere

Da Jasmine Paolini, a Musetti, Berrettini, Swiatek e tanti altri. Ecco come reagiscono quando gli dicono che era tutto finto
3 min
TagsAtpWtaInternazionali d'Italia

Agli Internazionali d'Italia, non c'è solo tennis, ma anche divertimento e storia. proprio questi sono gli argomenti dell'ultimo video postato sui canali ufficiali del torneo di Roma, che con l'aiuto di due complici, il tennista belga Zizou Bergs- che si è goduto le reazioni dei compagni a distanza- e dell'attrice tedesca Marit Nissen- nei panni di un'archeologa- ha organizzato un simpatico scherzo ai protagonisti Wta e Atp.

Un vaso storico in frantumi: ecco come reagiscono i tennisti

Marit Nissen, improvvisata archeologa, spiega ai tennisti la storia si un antichissimo vaso ritrovato proprio all'interno delle Foro Italico. Aggiunge dettagli sul ritrovamento, sulla presunta età storica a cui risale e sul fatto che sia "Priceless", senza costo, di valore inestimabile. Alcuni, come il greco, Tsitsipas, si dicono poco stupiti del fatto che sia stato ritrovato un vaso del genere a Roma, altri, come Lys, Paul e Musetti, invece, sembrano stupiti dal rperto storico. Mentre altri ancora come Sabalenka, incuriositi chiedono di poter toccare il vaso. tutti, in particolare la ceca, Muchova, provano ad essere quanto più cauti possibile per non rovinare il reperto storico. Ma con unageniale trovata, l'archeologa li distrae, provando ad indicare il luogo in cui il vaso è stato ritrovato e con un gesto brusco, urta il reperto, facendolo cadere. Il vaso si distrugge in mille pezzi e le reazioni dei tennisti sono, come il vaso, senza prezzo. Alcuni sono senza parole, altri sorridono dall'imbarazzo, altri ancora spaventati chiedono se fossero stati loro. Solo in due Berrettini e Paul, si accorgono che si tratta di uno scherzo e accusano Nissen di averlo fatto cadere di proposito. Jasmine Paolini e Musetti, quasi si pietrificano per l'accaduto, salvo poi sorridere divertiti alla rivelazione dello scherzo.

 

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