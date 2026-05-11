Cobolli-Tirante diretta Internazionali d'Italia: segui la sfida al terzo turno. Tennis oggi LIVE

Flavio Cobolli torna in campo agli Internazionali d'Italia. Oggi, lunedì 11 maggio, l'azzurro affronta l'argentino Thiago Agustín Tirante nel terzo turno del Masters 1000 romano, in una sfida visibile in diretta tv e streaming. Cobolli arriva all'appuntamento dopo il successo all'esordio contro Terence Atmane, mentre Tirante si è guadagnato l'accesso al terzo turno superando prima Valentin Cadenasso e poi Cameron Norrie. Segui la diretta scritta.

19:47

Tirante aggressivo, nuovo break: 3-5

Tre errori di Cobolli che concede tre palle break consecutive a Tirante: l'argentino chiude il game con un dritto potentissimo sul 15-40.

19:41

Cobolli-Tirante 3-4

L'argentino non ha esitazioni con il servizio.

19:38

Cobolli c'è con la prima: 3-3

Adesso va meglio il servizio per Cobolli, che riesce a mettere dentro la prima con maggiore efficacia: il romano tiene il servizio.

19:35

Tirante fatica, ma va sul 3-2

Due doppi falli e un ace per Tirante, che alla fine tiene la battuta in questo quinto game.

19:31

Ok Cobolli: 2-2

Cobolli tiene il servizio senza fatica, lasciando un solo punto all'avversario.

19:26

Bravo Flavio, contro-break: 1-2

Immediata reazione di Cobolli che si porta sul 15-40 e finalizza la seconda palla break strappando il servizio a Tirante. Torna l'equilibrio. Primo doppio fallo per l'argentino.

19:22

Break di Tirante: 0-2

Inizia male il match per Cobolli, che perde il servizio alla terza palla break di Tirante, molto aggressivo finora.

19:14

Match iniziato: 0-1

Tirante inizia conservando il servizio.

19:09

Riscaldamento in corso

Cobolli e Tirante sono in campo, nel centrale del Foro Italico, per il riscaldamento.

19:04

L'arbitro del match

La giudice di sedia dell'incontro è la rumena Raluca Andrei.

18:56

Giocatori attesi in campo

Ci siamo, il Centrale si prepara ad un'altra super sfida con un azzurro protagonista. Cobolli sfida Tirante: l'inizio alle 19.

18:50

Cobolli e Tirante: è il miglior momento

Sia Flavio Cobolli che Thiago Agustín Tirante hanno fatto registrare il loro miglior ranking ATP proprio lunedì scorso. Il 24enne romano ha raggiunto per la prima volta la 12ª posizione mondiale, mentre l’argentino ha centrato l’ingresso in top 70, attestandosi al numero 69 del ranking.

18:38

I precedenti

Flavio Cobolli e Thiago Agustín Tirante si sono affrontati tre volte in carriera, con l'azzurro in vantaggio per 2-1 nei precedenti. Cobolli si è imposto nel Challenger di Barletta del 2021 con il punteggio di 6-1, 1-6, 7-5 e nel Challenger di Milano del 2023 per 6-4, 3-6, 6-3. L'ultimo confronto risale invece al marzo 2025, quando nel Miami Open fu Tirante ad avere la meglio con il punteggio di 6-1, 3-6, 6-3.

18:17

Alla scoperta di Tirante

Thiago Agustín Tirante, classe 2001 e attuale numero 69 del ranking ATP, sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Agli Internazionali d'Italia ha esordito con una rimonta sull'italiano Gianluca Cadenasso, battuto 6-7, 6-4, 6-0 dopo essere stato sotto di un set e di un break. Al secondo turno ha poi confermato il suo ottimo stato di forma superando Cameron Norrie con il punteggio di 6-3, 7-5. Per Tirante si tratta del secondo accesso consecutivo al terzo turno in un torneo ATP Tour Masters 1000, dopo il percorso compiuto a Mutua Madrid Open, a conferma della crescita mostrata nelle ultime settimane.

18:03

Il momento di Cobolli

Flavio Cobolli, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno in qualità di testa di serie, ha esordito agli Internazionali d'Italia superando in due set Terence Atmane. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-3, conquistando così l'accesso al terzo turno del Masters 1000 di Roma.

18:00

Cobolli-Tirante, alle 19 il via

Il Campo Centrale torna a fare da sfondo ad un match azzurro. Dopo Sinner, ora tocca a Cobolli che sfida Tirante. Si parte alle 19.

Campo Centrale - Roma