Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 12 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Che serataccia per Zverev e il fratello a Roma: rimbalzati da un locale! "Ma che figura di me***.."

3 min
Tagsalexander zverevInternazionali d'Italia

Disavventura per Alexander Zverev e il fratello Mischa durante gli Internazionali d'Italia. Il numero tre del mondo ha provato a concedersi una serata di relax a Roma, ma in un noto locale della Capitale qualcosa è andato storto. Come raccontato dal giornalista Andrea Ruggieri durante il podcast TennisTalker, Zverev e il fratello non sono stati riconosciuti e sono stati rimbalzati all'ingresso. "A Roma adesso i tennisti stanno tutti nello stesso chilometro quadrato - ha spiegato -. I posti sono quelli lì e li frequentano da anni. Sono andato a cena da Zuma Rome in terrazza verso le 22:15, e sotto all'ingresso ho trovato una scena incredibile: Alexander Zverev con suo fratello Mischa Zverev e un loro amico, ‘segati' (ovvero bloccati, ndr) all’ingresso". 

Zverev bloccato all'ingresso di un locale: il racconto

Ruggieri ha proseguito: "Quelli di Zuma invece non ci hanno messo molto a fare una figuraccia, perché non avevano riconosciuto che fossero Alexander Zverev e suo fratello. Li stavano rimbalzando come degli imbucati. E poi questo inglese romano fantastico: ‘I’m so sorry, you cannot come in because you don’t have a reservation’. Io ero lì accanto e pensavo: ma che figura di me..a. Loro continuavano: ‘Ma possiamo entrare almeno a bere qualcosa?’. ‘No, no, it’s impossible. The bar will open at 11 o’clock’. Allora intervengo e faccio: ‘Guardate che stanno con me, io ho una prenotazione sopra, fateli salire’. Superiamo il primo checkpoint, arriviamo al secondo. C’è pure il doppio controllo, sembra di entrare a Buckingham Palace. Arriva questa hostess: ‘Scusi, ma lei ha una prenotazione per due persone’. E io: ‘Sì, ma adesso siamo cinque. Sono amici miei, li ho incontrati in albergo e gli ho detto di venire a cena. Ma secondo voi di lunedì sera qui è pieno?’. Lei: ‘Eh, non lo so, devo chiedere’. Poi ho detto a Zverev: ‘Stasera è lunedì, qui non c’è molto da fare. Quando giochi venerdì, esci giovedì sera e qualcosa trovi’. A fine serata sono pure venuti a ringraziarmi. Ragazzi gentilissimi davvero. Però vedere trattare così uno che aveva giocato la finale con Jannik Sinner a Madrid due giorni prima mi sembrava assurdo. Lui aveva appena perso la finale e probabilmente voleva solo distrarsi un po'".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Lo sfogo di Cobolli: "Mi sentivo benissimo"Malen e Rensch a Roma per vedere Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS