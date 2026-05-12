Musetti e il gesto di rabbia sul doppio fallo contro Ruud: la racchetta si rompe

Nonostante il problema fisico accusato durante la sfida di terzo turno contro Francisco Cerundolo , Lorenzo Musetti è riuscito a scendere in campo per disputare gli ottavi di finale contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia . L'azzurro è apparso però in difficoltà nel primo set con qualche errore di troppo che ha permesso al norvegese di essere assoluto padrone del campo e di mettere la testa avanti grazie al break arrivato nel sesto game.

Musetti distrugge la racchetta: cosa è successo

Proprio il servizio perso nel sesto gioco del parziale d'apertura, ha mandato Musetti su tutte le furie. A costargli caro è infatti stato un doppio fallo sulla palla break che ha permesso a Ruud di salire sul 4-2. L'azzurro ha poi distrutto la racchetta dopo il punto perso e dal giudice di sedia è arrivato l'inevitabile warning per "racket abuse".