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martedì 12 maggio 2026
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Musetti e il gesto di rabbia sul doppio fallo contro Ruud: la racchetta si rompe

Dopo il break subito nel primo set della sfida valida per gli ottavi di Roma, il tennista carrarino non è riuscito a contenere la frustrazione
1 min
TagsLorenzo MusettiInternazionali d'Italia

Nonostante il problema fisico accusato durante la sfida di terzo turno contro Francisco Cerundolo, Lorenzo Musetti è riuscito a scendere in campo per disputare gli ottavi di finale contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia. L'azzurro è apparso però in difficoltà nel primo set con qualche errore di troppo che ha permesso al norvegese di essere assoluto padrone del campo e di mettere la testa avanti grazie al break arrivato nel sesto game.

Musetti distrugge la racchetta: cosa è successo

Proprio il servizio perso nel sesto gioco del parziale d'apertura, ha mandato Musetti su tutte le furie. A costargli caro è infatti stato un doppio fallo sulla palla break che ha permesso a Ruud di salire sul 4-2. L'azzurro ha poi distrutto la racchetta dopo il punto perso e dal giudice di sedia è arrivato l'inevitabile warning per "racket abuse".

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