“La ballata della Coppa Davis”: il film che celebra Adriano Panatta e la Coppa Davis

Nel '76 Adriano Panatta e i suoi compagni di squadra tentano di compiere un'impresa che non ha precedenti nella storia del tennis italiano: vincere la Coppa Davis. Ma nell’anno d’oro di Adriano, il primo azzurro a trionfare agli internazionali di Roma e al Rolland Garros di Parigi consecutivamente, vincere non basta, perché nell’Italia degli anni di piombo anche una finale può diventare la scintilla di uno scontro politico.

In un Paese diviso tra agonismo sportivo e ideologia, Adriano e gli altri potranno contare solo sull’aiuto di un uomo che rischierà il tutto per tutto, compresa la vita, per trattare i termini di una finale che vedrà scendere in campo, oltre ai giocatori, anche un dittatore fascista cileno, il partito comunista italiano e l’opinione pubblica divisa. Questa è la storia di quell’incredibile avventura.

Federica Lucisano, AD Italian International Film e Lucisano Media Group, dichiara: “La ballata della Coppa Davis non racconta soltanto una straordinaria impresa sportiva, ma un momento cruciale della nostra storia recente, in cui il tennis, la politica e il destino di un Paese si intrecciano in modo sorprendente. Attraverso la vicenda di Adriano Panatta e della squadra italiana vogliamo riportare sullo schermo il coraggio, le contraddizioni e la passione di quegli anni, restituendo al pubblico il respiro epico e umano di un’avventura unica e ancora oggi incredibilmente attuale.” “La ballata della Coppa Davis” è una produzione Italian International Film (società del Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, in associazione con Mompracem.