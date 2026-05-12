Musetti: "Chiedo scusa, sono deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico"

Musetti, le parole in conferenza

"Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico - le parole di Musetti -, chiedo scusa, ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto, non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non era possibile trovare un modo per andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così. Mentalmente è difficile essere lucido e propositivo in questa situazione. Dopo l'Australia ho avuto vari infortuni che mi fanno stare in un mood negativo. Speriamo l'esito dei prossimi giorni sia buona per avere la giusta motivazione per affrontare con positività il Roland Garros. Sicuramente fa male per come esco da questa top ten, ci ero entrato un anno fa qui a Roma e uscirne sempre qua è una beffa, ma mi darà la spinta per ripartire".