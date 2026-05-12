Paolini si ritira dal doppio con Errani agli Internazionali d'Italia: l'infortunio di Jasmine e le sue condizioni

Se la passata edizione degli Internazionali d'Italia era stata un'assoluta favola per Jasmine Paolini, campionessa sia in singolare che in doppio, quest'anno la numero uno azzurra sembra essere stata perseguitata dalla sfortuna. Dopo la sconfitta rimediata al terzo turno per mano di Elise Mertens, Jasmine è stata costretta al ritiro dal tabellone di doppio insieme a Sara Errani: un infortunio al piede rimediato nel match di esordio dalla numero uno d'Italia non permetterà alle azzurre di scendere in campo nella sfida con le ceche Noskova/Valentova.