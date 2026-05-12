Paolini si ritira dal doppio con Errani agli Internazionali d'Italia: l'infortunio di Jasmine e le sue condizioni
Se la passata edizione degli Internazionali d'Italia era stata un'assoluta favola per Jasmine Paolini, campionessa sia in singolare che in doppio, quest'anno la numero uno azzurra sembra essere stata perseguitata dalla sfortuna. Dopo la sconfitta rimediata al terzo turno per mano di Elise Mertens, Jasmine è stata costretta al ritiro dal tabellone di doppio insieme a Sara Errani: un infortunio al piede rimediato nel match di esordio dalla numero uno d'Italia non permetterà alle azzurre di scendere in campo nella sfida con le ceche Noskova/Valentova.
Paolini, l'annuncio del forfait via social
"Purtroppo devo ritirarmi dal doppio a Roma per un piccolo problema al piede – ha spiegato Paolini via social -. Soprattutto qui a casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile. Ma con il Roland Garros alle porte, insieme al mio team pensiamo che sia la scelta migliore. Grazie a tutti per il supporto".