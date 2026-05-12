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martedì 12 maggio 2026
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Pazzesco Darderi: salva quattro match point, rifila un 6-0 a Zverev e vola ai quarti

Impresa dell'italo-argentino che si era trovato in svantaggio di un set e di un break prima di riuscire a rimontare il numero 3 del mondo
1 min
TagsLuciano Darderialexander zverevInternazionali d'Italia

Luciano Darderi è per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Grazie al suo primo successo di sempre contro un Top 10, il numero 20 del mondo ha guadagnato la sfida con Rafael Jodar al prossimo turno: 1-6 7-6(10) 6-0 il risultato inflitto ad Alexander Zverev dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. Esce di scena dunque la seconda testa di serie di tabellone, che era reduce dalla finale persa male a Madrid contro Jannik Sinner.

Il riassunto del match

Inizio in salita per Darderi che sembra nelle prime battute del match accusare anche qualche problema fisico ed è Zverev a conquistare la frazione di apertura con un netto 6-1. Il tedesco si porta anche avanti di un break nel secondo, ma l'azzurro non molla e trova la forza di rientrare. Sul 3-2 Zverev torna in vantaggio strappando la battuta, ma al momento di chiudere si distrae e Darderi pareggia i conti sul 5-5. Il secondo set si decide al tie-break, dove ad avere la meglio è Darderi dopo aver annullato quattro match point. Il terzo parziale è di dominio totale dell'italo-argentino che con un perentorio 6-0 firma il passaggio del turno.

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