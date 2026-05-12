Pazzesco Darderi: salva quattro match point, rifila un 6-0 a Zverev e vola ai quarti

Luciano Darderi è per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia . Grazie al suo primo successo di sempre contro un Top 10, il numero 20 del mondo ha guadagnato la sfida con Rafael Jodar al prossimo turno: 1-6 7-6(10) 6-0 il risultato inflitto ad Alexander Zverev dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. Esce di scena dunque la seconda testa di serie di tabellone, che era reduce dalla finale persa male a Madrid contro Jannik Sinner .

Il riassunto del match

Inizio in salita per Darderi che sembra nelle prime battute del match accusare anche qualche problema fisico ed è Zverev a conquistare la frazione di apertura con un netto 6-1. Il tedesco si porta anche avanti di un break nel secondo, ma l'azzurro non molla e trova la forza di rientrare. Sul 3-2 Zverev torna in vantaggio strappando la battuta, ma al momento di chiudere si distrae e Darderi pareggia i conti sul 5-5. Il secondo set si decide al tie-break, dove ad avere la meglio è Darderi dopo aver annullato quattro match point. Il terzo parziale è di dominio totale dell'italo-argentino che con un perentorio 6-0 firma il passaggio del turno.