Con il successo nel derby contro Andrea Pellegrino , Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026 . Una vittoria sicuramente più impegnativa rispetto a quella su Alexei Popyrin da parte del numero uno al mondo che ha impiegato un'ora e mezza di gioco per imporsi con il punteggio di 6-2 6-3. Al prossimo turno Jannik attende ora il vincitore della sfida tra Rublev e Basilashvili.

Sinner ai quarti, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Rublev e Basilashvili, valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma giovedì 14 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165