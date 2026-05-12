Sinner ai quarti degli Internazionali d'Italia: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con il successo nel derby contro Andrea Pellegrino, Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Una vittoria sicuramente più impegnativa rispetto a quella su Alexei Popyrin da parte del numero uno al mondo che ha impiegato un'ora e mezza di gioco per imporsi con il punteggio di 6-2 6-3. Al prossimo turno Jannik attende ora il vincitore della sfida tra Rublev e Basilashvili.
Sinner ai quarti, orario e quando si gioca
La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Rublev e Basilashvili, valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma giovedì 14 maggio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165