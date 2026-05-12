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martedì 12 maggio 2026
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Darderi-Jodar, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Grazie al successo sul numero due del tabellone Alexander Zverev, l'italo-argentino ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti a Roma
2 min
TagsLuciano Darderirafael jodarInternazionali d'Italia

Una vittoria da film quella che ha permesso a Luciano Darderi di conquistare il suo primo quarto di finale in carriera agli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro si era trovato in svantaggio di un set e di un break prima di riuscire a battere in rimonta il numero due del tabellone Alexander Zverev con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Darderi si tratta della prima vittoria in carriera ottenuta contro un Top 10 che gli ha permesso di guadagnarsi la sfida contro la 32ª testa di serie Rafael Jodar che metterà in palio un posto in semifinale.

Darderi-Jodar, orario e quando si gioca

La sfida tra Darderi e Jodar, valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma mercoledì 13 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Darderi e Jodar

Tra i due giocatori non ci sono precedenti. 

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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