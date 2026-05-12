Darderi-Jodar, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una vittoria da film quella che ha permesso a Luciano Darderi di conquistare il suo primo quarto di finale in carriera agli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro si era trovato in svantaggio di un set e di un break prima di riuscire a battere in rimonta il numero due del tabellone Alexander Zverev con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Darderi si tratta della prima vittoria in carriera ottenuta contro un Top 10 che gli ha permesso di guadagnarsi la sfida contro la 32ª testa di serie Rafael Jodar che metterà in palio un posto in semifinale.