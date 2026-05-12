Darderi-Jodar, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Una vittoria da film quella che ha permesso a Luciano Darderi di conquistare il suo primo quarto di finale in carriera agli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro si era trovato in svantaggio di un set e di un break prima di riuscire a battere in rimonta il numero due del tabellone Alexander Zverev con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Darderi si tratta della prima vittoria in carriera ottenuta contro un Top 10 che gli ha permesso di guadagnarsi la sfida contro la 32ª testa di serie Rafael Jodar che metterà in palio un posto in semifinale.
Darderi-Jodar, orario e quando si gioca
La sfida tra Darderi e Jodar, valida per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, è in programma mercoledì 13 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 20:30.
I precedenti tra Darderi e Jodar
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Dove vedere la partita in tv
Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165