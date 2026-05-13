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Nadal non sarà il nuovo presidente del Real Madrid: Rafa smentisce tutto

Il 22 volte campione Slam, attraverso un post sui suoi profili social, ha messo a tacere le voci sul suo futuro al comando dei Blancos
1 min
TagsRafael NadalReal Madrid

Rafael Nadal scaccia via le voci che nelle ultime ore lo avrebbero visto vicino a diventare il nuovo presidente del Real Madrid. Il 22 volte campione Slam, grande tifoso dei Blancos, era stato accostato al club dopo l'annuncio ufficiale dell'attuale proprietario Florentino Pérez sulle nuove elezioni che avrebbero aperto la strada ad altri potenziali candidati. Durante una conferenza stampa, l'attuale presidente aveva spiegato che qualsiasi socio del club in possesso dei requisiti stabiliti sarebbe eleggibile alla presidenza.

Nadal non sarà il presidente del Real Madrid

"Ho letto notizie che mi collegano a possibili candidature alla presidenza del Real Madrid - ha scritto Nadal su X -. Vorrei chiarire che queste notizie sono false". Una risposta che spegne dunque tutte le voci che avrebbero proiettato lo spagnolo verso la possibile presidenza delle Merengues.

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