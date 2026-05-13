Nadal non sarà il nuovo presidente del Real Madrid: Rafa smentisce tutto

Rafael Nadal scaccia via le voci che nelle ultime ore lo avrebbero visto vicino a diventare il nuovo presidente del Real Madrid. Il 22 volte campione Slam, grande tifoso dei Blancos, era stato accostato al club dopo l'annuncio ufficiale dell'attuale proprietario Florentino Pérez sulle nuove elezioni che avrebbero aperto la strada ad altri potenziali candidati. Durante una conferenza stampa, l'attuale presidente aveva spiegato che qualsiasi socio del club in possesso dei requisiti stabiliti sarebbe eleggibile alla presidenza.